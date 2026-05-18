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開啟夏季熱爆模式！今新竹以南午後轟雷雨

▲氣象專家林得恩表示，全台西部各縣市最高溫均有出現攝氏30度或以上的實際觀測紀錄，今日天氣將比照辦理，開啟夏季「熱爆」模式。（圖／林老師氣象站）

▲未來一周各地白天高溫悶熱，高溫都能來到30度以上，尤其是中南部可達33至35度。（圖／中央氣象署）

把握好天氣！梅雨季第4波鋒面下週三掃台

▲未來一周天氣悶熱，各地高溫突破30度，不過午後降雨機率高。（圖／中央氣象署）

台灣各地高溫不斷，今（18）日南部地區仍有機會達到36度高溫，根據氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，，影響台灣降雨。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，昨日盛行風為偏東風，加上鋒面遠離，高壓下沉氣流，環境水氣減少緣故，天氣晴朗穩定，全台西部各縣市最高溫均有出現攝氏30度或以上的實際觀測紀錄。新竹竹東、台南玉井、高雄旗津，以及屏東琉球等地最高溫更在攝氏34度或以上。今日天氣將會比照辦理，「開啟夏季『熱爆』模式！」林得恩強調，今日盛行風轉為偏東風到東南風，比較有機會下雨的地區只剩下迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，以及午後熱力作用，新竹以南山區有零星短暫陣雨或雷雨機會。南部山區有局部大雨發生的機率，降雨型態多屬間歇性的局部降雨型態。林得恩進一步提到，高溫預測部份，西半部地區在攝氏31至34度，基隆及東半部地區最高溫則在攝氏28至30度，澎湖地區最高溫攝氏28至31度，金門及馬祖地區也分別在攝氏26至29及25至28度之間；其中，南部近山區更有局部高溫攝氏34度以上發生的機會，外出活動請注意防曬並補充水分。氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄表示，今日各地晴暖、熱如夏，中南部山區及部分鄰近平地、午後有局部陣雨或雷雨的機率。各地區氣溫如下：北部20至34度、中部21至34度、南部20至36度、東部19至33度。明日、週三（19、20日）大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。根據最新各國模式模擬顯示，週四至下週二（21至26日）滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定。