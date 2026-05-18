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美國與伊朗在4月初達成停火協議，但和平談判遲遲未果，緊張局面持續。美國總統川普（Donald Trump）17日再度對伊朗發出強硬警告，要求德黑蘭當局儘速與美方達成和平協議，否則「將蕩然無存」。根據法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，「對伊朗而言，時間正一分一秒流逝，他們最好立刻開始行動，否則將會蕩然無存。」他並強調，「時間至關重要」。與此同時，美國新聞網站Axios引述兩名美國官員報導指出，川普預計19日在白宮戰情室（White House Situation Room）召開會議，與國安顧問團隊討論針對伊朗的軍事行動方案。不過，相關內容尚未獲得路透社獨立證實。伊朗媒體報導，美方針對伊朗提出的終戰議程回應中，並未提出任何具體讓步。伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）則指出，華府提出5項要求，包括限制伊朗僅能保留一座核設施運作，並要求將高純度濃縮鈾庫存轉移至美國。美國與伊朗曾於4月8日同意停戰，但後續和平談判陷入停滯，雙方零星衝突至今仍未完全停止。作為黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）主要支持者的伊朗，堅持必須先在黎巴嫩達成永久停火，才願意與美方進一步討論更廣泛的和平協議。由於德黑蘭拒絕接受美方提出的協議內容，也令川普方面感到不滿。一名以色列軍方官員指出，儘管以色列與黎巴嫩已同意延長停火，但真主黨在週末期間仍向以色列及其部隊發射約200枚射彈，令區域緊張局勢持續升溫。