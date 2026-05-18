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麥當勞：奶昔買一送一！免費送50萬份豬肉滿福堡、薯條 領取方式





即日起至5月26日： ◾️ ◾️

加碼送50萬份「豬肉滿福堡買一送一」優惠券！

▲麥當勞50萬份「豬肉滿福堡買一送一」優惠券今開搶。（圖／翻攝自麥當勞APP）

摩斯漢堡：最高現省41元！最新套餐優惠菜單

5月報稅季開吃最新速食優惠！根據麥當勞APP全球版，今（18）日起開跑「奶昔買一送一」，免費送薯條、玉米湯，歡樂送優惠券還有「蘋果派買一送一」、免費送6塊麥克雞塊；麥當勞表示，加碼輸入優惠碼「早起吃滿福」，狂送50萬份「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券，領取方式一次整理。摩斯漢堡表示，雙套餐優惠「最高現省41元」菜單開搶。5月報稅季鎖定麥當勞APP全球版，最新本周速食優惠券。（香草風味／草莓風味）◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️（限平日5:00-10:30）◾️（限平日10:30後）◾️◾️◾️（限量50萬份，領完為止）。限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。摩斯漢堡5月也加碼雙重好康（數量有限，售完為止）：◾️（原價90元）；飲品還可享「＋5元」升級中杯摩斯咖啡。◾️（原價150元），現省41元好划算。