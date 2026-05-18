5月報稅季開吃最新速食優惠！根據麥當勞APP全球版，今（18）日起開跑「奶昔買一送一」，免費送薯條、玉米湯，歡樂送優惠券還有「蘋果派買一送一」、免費送6塊麥克雞塊；麥當勞表示，加碼輸入優惠碼「早起吃滿福」，狂送50萬份「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券，領取方式一次整理。摩斯漢堡表示，雙套餐優惠「最高現省41元」菜單開搶。

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麥當勞：奶昔買一送一！免費送50萬份豬肉滿福堡、薯條　領取方式

5月報稅季鎖定麥當勞APP全球版，最新本周速食優惠券。

即日起至5月26日：

◾️單點「奶昔買一送一」（香草風味／草莓風味）

◾️手機點餐／歡樂送限定：「單點蘋果派買一送一」

◾️單點6塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」

◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送38元中杯飲品」

◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」

◾️單點鬆餅系列「免費送薯餅」

◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」

◾️買6塊麥克雞塊套餐「現折10元」

◾️歡樂送2.0單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」（限平日5:00-10:30）

◾️歡樂送2.0單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」（限平日10:30後）

◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」

◾️單點勁辣雞腿堡／雙層牛肉吉事堡／大麥克「免費送小薯」

◾️手機點餐限定：單點消費滿100元「免費送中薯」

加碼送50萬份「豬肉滿福堡買一送一」優惠券！今5月18日起至5月22日，於麥當勞APP會員輸入優惠碼「早起吃滿福」，全天可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券（限量50萬份，領完為止）。

限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。

▲麥當勞50萬份「豬肉滿福堡買一送一」優惠券今開搶。（圖／翻攝自麥當勞APP）
▲麥當勞50萬份「豬肉滿福堡買一送一」優惠券今開搶。（圖／翻攝自麥當勞APP）
摩斯漢堡：最高現省41元！最新套餐優惠菜單

摩斯漢堡5月也加碼雙重好康（數量有限，售完為止）：

◾️即日起至5月31日，早餐限定「蕃茄吉士蛋貝果＋大杯冰紅茶」特價79元（原價90元）；飲品還可享「＋5元」升級中杯摩斯咖啡。

◾️即日起至6月15日，10:30AM後供應「炸和牛棒球堡＋大杯冰紅茶」特價109元（原價150元），現省41元好划算。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...