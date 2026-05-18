美國休閒品牌Arnold Palmer「小雨傘」來台20年，但近期官方宣布將結束台灣代理，並同步祭出清優惠4折起，旗下多樣包款、皮夾都能以甜甜價買到，甚至有民眾一口氣買下3個包。但消息傳出後，也讓一票死忠消費者不捨喊話「年輕時超愛」、「時代的眼淚啊」。
「小雨傘」結束台灣20年代理！全門市出清下殺4折起
休閒品牌「Arnold Palmer」源自美國，以四色雨傘Logo最具代表性，但官方於本月14日突然發出「BYE BYE Sale」公告，證實品牌將結束代理，向廣大粉絲道別「謝謝一直以來對我們的支持」，並透露將在最後時刻提供最甜的折扣回饋粉絲，祭出全館商品4折起優惠，小編亦感傷喊話「真的要說再見了...喜歡的包通通4折起」。
公告曝光後，也讓一票死忠粉絲感到錯愕，不捨直喊「年輕時超愛買他家的，當時一顆都不便宜呢」、「難怪我幾個月前去買，有的商品打6折」、「時代的眼淚啊」、「可惜了，買了三顆包衝一波」，甚至傳出有櫃姐證實今年8月底將收攤。
Arnold Palmer聯名三麗鷗超萌！撐20年全台剩8門市
據了解，美國休閒品牌Arnold Palmer「小雨傘」，是由美國傳奇高爾夫球名將 Arnold Daniel Palmer 於1961年創立的同名美式休閒品牌，Logo以「經典紅、活力黃、純淨白、清新綠」四色傘聞名，在台灣與亞洲地區常被消費者稱作「小雨傘」，目前在台灣共有8間門市，分布於台北、桃園、竹北、台中、台南與高雄。
Arnold Palmer主要以「幸福生活」 為品牌精神理念，產品主打貼近生活的休閒服飾為主，旗下販售商品十分多元，除了經典的男女服飾外，產品線亦延伸至包包、皮夾等生活配件系列，近年甚至還與三麗鷗Hello Kitty、酷洛米聯名，吸引更多消費者購買。
Arnold Palmer出清4折超甜！秒省上千元、包包500元就買到
Arnold Palmer的包包與皮夾定價屬於中價位，實際查詢官網，包包價格約落在1000至4000元間，皮夾則落在1000元至3000元內，但近期因結束台灣代理祭出清優惠，每款商品折扣從400元至2100元不等，民眾最低只要512元就能買到手提包，不到1500元還能入手原價破3千的Hello Kitty聯名包包。
但官方建議民眾，如看到喜歡的包款趕緊放進購物車結帳，再三強調「真的最後囉～賣完就沒有了，千萬別再錯過最後下手時刻」，如民眾有興趣可至Arnold Palmer官網與全台門市查看。
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休閒品牌「Arnold Palmer」源自美國，以四色雨傘Logo最具代表性，但官方於本月14日突然發出「BYE BYE Sale」公告，證實品牌將結束代理，向廣大粉絲道別「謝謝一直以來對我們的支持」，並透露將在最後時刻提供最甜的折扣回饋粉絲，祭出全館商品4折起優惠，小編亦感傷喊話「真的要說再見了...喜歡的包通通4折起」。
Arnold Palmer聯名三麗鷗超萌！撐20年全台剩8門市
據了解，美國休閒品牌Arnold Palmer「小雨傘」，是由美國傳奇高爾夫球名將 Arnold Daniel Palmer 於1961年創立的同名美式休閒品牌，Logo以「經典紅、活力黃、純淨白、清新綠」四色傘聞名，在台灣與亞洲地區常被消費者稱作「小雨傘」，目前在台灣共有8間門市，分布於台北、桃園、竹北、台中、台南與高雄。
Arnold Palmer主要以「幸福生活」 為品牌精神理念，產品主打貼近生活的休閒服飾為主，旗下販售商品十分多元，除了經典的男女服飾外，產品線亦延伸至包包、皮夾等生活配件系列，近年甚至還與三麗鷗Hello Kitty、酷洛米聯名，吸引更多消費者購買。
Arnold Palmer的包包與皮夾定價屬於中價位，實際查詢官網，包包價格約落在1000至4000元間，皮夾則落在1000元至3000元內，但近期因結束台灣代理祭出清優惠，每款商品折扣從400元至2100元不等，民眾最低只要512元就能買到手提包，不到1500元還能入手原價破3千的Hello Kitty聯名包包。
但官方建議民眾，如看到喜歡的包款趕緊放進購物車結帳，再三強調「真的最後囉～賣完就沒有了，千萬別再錯過最後下手時刻」，如民眾有興趣可至Arnold Palmer官網與全台門市查看。