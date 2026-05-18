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「今天逛IKEA突然廣播『現在99、現在99』，結果突然旁邊工作人員全部動起來，是什麼很嚴重的事情嗎？」

▲近日有民眾分享，自己去逛IKEA時，突然聽到廣播說「現在99！現在99！」工作人員都動起來，好奇是發生什麼狀況。（示意圖／IKEA提供）

「店內有兒童走失，這是緊急情況，所有員工馬上加強所有出入口管制，注意幼童」、「曾經在IKEA快4年，所有代號都聽過，就是沒有聽過99....真的是很少遇到的情況」

逛IKEA聽到「現在99」不是商品特價！真相長知識了

保全會站在門口檢查每一個出入的人，直到找到小孩為止，許多大型賣場都是同樣的做法

▲IKEA前員工透露，99就是代表有小孩走失，是很少遇到的狀況，會把所有進出入的大門全部關閉，保全會站在門口檢查每一個出入的人，直到找到小孩為止。（圖／NOWNEWS資料照）

其實這也是因為賣場人潮眾多，防止顧客恐慌發生踩踏事件

不只有IKEA有神秘代碼！醫院、百貨公司都有

如果醫院需要大量動員的時候，就會喊999、666、333

▲像是醫院如果喊出999、666、333就是需要大量動員的時候，比方說火災的話，就會說紅色999。（圖／NOWNEWS資料照）

而百貨公司如果廣播說「999」、「666」則是代表有奧客出沒，請各個樓層要特別注意。

大家偶爾去逛賣場、百貨公司時，總是偶爾會聽到店內出現廣播，提醒顧客相關注意事項。然而近日有民眾分享，自己去逛IKEA時，突然聽到廣播說「現在99！現在99！」隨後看到工作人員全部緊張的動起來，好奇這代表什麼意思，結果釣出內行人表示，這是代表現在賣場內有小孩走失的意思，因此員工才會全部都動起來，讓不少民眾都長知識了！有網友在社群平台「Threads」貼文指出結果有許多人也提到「是高雄店嗎？我也有聽到」、「高雄店+1！有聽到，當時很多工作人員都往同個方向走」貼文引起不少網友表示「高雄店對吧！當時以為是某種商品特價99元」、「還以為是什麼商品跳樓大拍賣99元」；也有內行人回應、、「聽到9都是比較緊急的狀況，像是醫院999都是需要大量動員的情況」。就有在IKEA工作過的員工透露「大學時在IKEA客服部，遇到過一次99，會把所有進出入的大門全部關閉，」、「是IKEA有小孩不見的意思，小朋友很愛玩躲貓貓，沒注意到可能躲到衣櫃悶到窒息，那種地方就是要多人幫忙搜尋，不然可能會找不到。」那既然目標這麼明確，為何廣播不要直接說館內有小孩走失？，所以像是要緊急疏散、館內發生火警等緊急狀況之後，就會廣播「代碼1000」，過去也有人聽到該廣播之後，就立刻被IKEA員工開始集體疏散至最近的出口，後來才知道原來館內發生火警，真的是大長知識。有趣的是，這樣的廣播代碼還不只有IKEA有，其實醫院、百貨公司都會有，而且也都是使用數字並不是直接說出名目。像是台北市聯合醫院醫師姜冠宇就曾經分享過：「，比方說火災的話，我們就會說紅色999。」百貨公司也會針對外面的天氣狀況來更改播放音樂的類型，像有些會把音樂換成「水滴的聲音」，提醒櫃姐包裝時要套上防水套，或者告知客人記得撐傘，下回如果去逛賣場聽到特別代碼或音樂，也不妨觀察這個有趣的現象哦！