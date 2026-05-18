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民進黨立法委員陳冠廷今（18）日受訪時指出，川習會後川普將140億美元對台軍售形容為「談判籌碼」並暫時擱置，更加突顯台灣發展自主國防產業的迫切性。陳冠廷強調，軍售面臨中方干擾，恰恰證明當初特別條例中被在野黨刪除的委製與商購項目，才是台灣唯一操之在己的國防能力，呼籲朝野正視此一現實，儘速推進預算審查。陳冠廷對特別條例遭大幅刪減表達遺憾。三讀通過的7800億元版本僅保留對美軍購，委製與商購共計約3500億元全數遭排除，包括中科院研發的強弓反彈道飛彈、各式無人機及AI輔助決策系統等關鍵項目。他批評在野黨立場充滿矛盾，「既在特別條例中刪除委製與商購，卻又以軍售可能受中方影響為由加以嘲諷」。陳冠廷質疑，若外購途徑受阻，在野黨究竟如何確保國家安全，「缺乏自主國防能力，無異於走向去武裝化。國際間去武裝化的前車之鑑歷歷可見，一個沒有國防實力的國家，在對話中難以取得份量，在交流中也無法獲得實質成果」。他呼籲至少在年度預算中補足自主國防的缺口，讓本土國防產業的投入能在預算編列上獲得支持。在兩岸關係與國際局勢方面，陳冠廷重申，維護中華民國台灣的主權是跨黨派共同立場，台灣不會單方面改變現狀，更不容許他方以武力改變現狀。他表示，中國若要成為受國際尊重的強權，應著力於經濟實力與文化軟實力，「具備這些條件，便能成為區域繁榮的泉源之一；若付之闕如，則只會被國際社會視為威脅」。陳冠廷同時強調，台灣不反對美中之間的對話，對話有助降低誤判，但絕不能以犧牲台灣及第一島鏈上日本、菲律賓等盟國的利益為代價。陳冠廷表示，將持續透過各種管道向美方傳達，台灣的安全不僅攸關自身，更是第一島鏈乃至美國整體戰略利益的重要一環，面對當前局勢，台灣更須堅定精進自主國防能力。