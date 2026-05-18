由邊佑錫與IU主演的《21世紀大君夫人》在16日播出大結局，雖然完結篇收視率衝破13.8%，強勢奪下同時段冠軍，然而卻因為劇中多處傳統禮法細節出現嚴重失誤，點燃了韓國觀眾的怒火，甚至被痛批為「辱韓劇」。IU今（18）日正式為此在IG發表聲明，向大眾致歉的同時也坦言：「正在深刻反省，感到很羞愧」。
IU才在生日會哽咽 今再度發文道歉
在劇中飾演女主角成熙周的IU，繼日前在生日會上向粉絲哽咽鞠躬後，今日更是大動作透過個人IG發布正式的黑底白字聲明。IU坦言，這幾天都在一條一條、仔細地閱讀觀眾留下的批評留言。作為作品的主演演員，未能展現出負責任的態度，反而帶給大眾巨大的失望，內心感到無比沉重與抱歉。
IU坦承沒有辯解餘地 對自己感到羞愧
IU不諱言表示，對於大家指出的種種歷史失誤，自己沒有任何辯解的餘地，正在深刻反省。她認為《21世紀大君夫人》本來要是一部以固有歷史為基礎、展現大韓民國傳統美感的重要作品，身為劇中核心演員，應該更加謹慎地研讀劇本並進行學習，卻未能做到這一點，讓她對於自己的不成熟感到無比羞愧，也十分自責沒有提前正視問題。
最後，IU對不吝給予嚴厲批評與建言的觀眾表達了感謝之意，強調會永遠銘記大家送上的寶貴意見，未來的演藝生涯中，必定會以更加謹慎、嚴謹的態度來面對作品，並再次向全體國民與粉絲致上最深的歉意。
IU道歉聲明全文翻譯：
大家好，我是《21世紀大君夫人》中飾演成熙周的IU。
過去幾天，我仔細閱讀了許多觀眾留下的每一則留言。作為這部作品的主演演員，沒能展現出有責任感的一面，似乎讓大家感到非常失望，對此我感到十分抱歉，直到現在心情依然相當沉重。
對於大家指出劇中多項歷史考據相關問題，我沒有更深入思考便投入演出，這點我沒有任何藉口，真心反省並向大家道歉。
這是一部以韓國歷史為基礎發想、同時希望呈現韓國傳統美感的重要作品，身為演員的我，本來更應該以謹慎態度閱讀劇本、做更多學習與研究，但我卻沒有做到，對此感到很羞愧。
我沒能提前意識到問題的嚴重性，真的很抱歉。
也感謝所有一路守護這部作品到最後、並願意留下意見與批評的觀眾。大家給予的珍貴批評與聲音，我都會牢記在心，未來也會以更加慎重、更加嚴謹的態度面對每一部作品。
再次向大家致上歉意。
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在劇中飾演女主角成熙周的IU，繼日前在生日會上向粉絲哽咽鞠躬後，今日更是大動作透過個人IG發布正式的黑底白字聲明。IU坦言，這幾天都在一條一條、仔細地閱讀觀眾留下的批評留言。作為作品的主演演員，未能展現出負責任的態度，反而帶給大眾巨大的失望，內心感到無比沉重與抱歉。
IU坦承沒有辯解餘地 對自己感到羞愧
IU不諱言表示，對於大家指出的種種歷史失誤，自己沒有任何辯解的餘地，正在深刻反省。她認為《21世紀大君夫人》本來要是一部以固有歷史為基礎、展現大韓民國傳統美感的重要作品，身為劇中核心演員，應該更加謹慎地研讀劇本並進行學習，卻未能做到這一點，讓她對於自己的不成熟感到無比羞愧，也十分自責沒有提前正視問題。
最後，IU對不吝給予嚴厲批評與建言的觀眾表達了感謝之意，強調會永遠銘記大家送上的寶貴意見，未來的演藝生涯中，必定會以更加謹慎、嚴謹的態度來面對作品，並再次向全體國民與粉絲致上最深的歉意。
IU道歉聲明全文翻譯：
大家好，我是《21世紀大君夫人》中飾演成熙周的IU。
過去幾天，我仔細閱讀了許多觀眾留下的每一則留言。作為這部作品的主演演員，沒能展現出有責任感的一面，似乎讓大家感到非常失望，對此我感到十分抱歉，直到現在心情依然相當沉重。
對於大家指出劇中多項歷史考據相關問題，我沒有更深入思考便投入演出，這點我沒有任何藉口，真心反省並向大家道歉。
這是一部以韓國歷史為基礎發想、同時希望呈現韓國傳統美感的重要作品，身為演員的我，本來更應該以謹慎態度閱讀劇本、做更多學習與研究，但我卻沒有做到，對此感到很羞愧。
我沒能提前意識到問題的嚴重性，真的很抱歉。
也感謝所有一路守護這部作品到最後、並願意留下意見與批評的觀眾。大家給予的珍貴批評與聲音，我都會牢記在心，未來也會以更加慎重、更加嚴謹的態度面對每一部作品。
再次向大家致上歉意。