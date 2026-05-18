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▲豐原武德宮神濟神轎會爐主王鈞玄本打造了媽祖的金牌，也一併為烏日玉闕朝仁宮的武財神神尊奉獻大金牌，感謝神明庇佑並增添神尊威嚴(圖／柳榮俊攝2026.5.18)

台中市宗教界近日盛傳一段令人嘖嘖稱奇的神蹟佳話！豐原武德宮神濟神轎會日前前往烏日玉闕朝仁宮參香，並慷慨奉獻兩面特製大金牌。然而，這段贈金牌的緣由，竟然是因為爐主一句無心的玩笑話，隨後媽祖「托夢索取」。更巧的是，這名爐主本身的職業竟然就是銀樓老闆，讓雙方廟方人員與信眾不禁驚嘆：「媽祖真的太厲害，找人找得太精準了！」據了解，這起有趣的宗教奇緣始於今年4月份。當時，豐原武德宮神濟神轎會的執事人員特別前往烏日玉闕朝仁宮拜訪，並敲定於5月16日率團前來參香交流。參訪當天，玉闕朝仁宮董事柳榮俊展現熱情，親自帶領武德宮一行人參觀廟宇建築，並詳細介紹建廟歷史與各尊神明。當眾人一路移步來到內殿參拜時，武德宮神濟神轎會的爐主王鈞玄在瞻仰媽祖聖容時，看著神尊上懸掛的金牌，當下便不經意地脫口而出一句，「你們媽祖掛的金牌太小了啦！」當時大家都以為這只是信徒間的隨口玩笑，沒想到神明早已「聽進心裡」。原本以為只是一場閒聊，怎料在5月份正式參香活動的前一個星期，王鈞玄在夜間入睡時，竟然真的夢到了烏日玉闕朝仁宮的媽祖。在夢境中，媽祖面容慈祥，卻明確地向他顯靈託夢，大意是既然嫌之前的金牌太小，那祂現在就要一面大金牌。王鈞玄從夢中驚醒後，深感神威顯赫，直呼不可思議，同時也暗自懊惱自己當初的快人快語。由於距離5月16日參香時間只剩短短幾天，他不敢有絲毫怠慢，立刻聯繫熟識的工廠與師傅連夜趕工，務必要在約定日前打造出符合媽祖心意的大金牌。日前，豐原武德宮神濟神轎會如期熱鬧抵達烏日玉闕朝仁宮參香。到了奉獻儀式時，爐主王鈞玄恭敬地捧出兩面金光閃閃且雕工精細的特製大金牌，並在眾人見證下，親自為玉闕朝仁宮的媽祖以及武財神神尊掛上，頓時讓神尊顯得更加神氣威嚴。玉闕朝仁宮董事長林華翊對於王鈞玄的慷慨奉獻與誠心表達由衷的感謝。隨後雙方坐下來奉茶聊天，談及這段「托夢討金牌」的玄妙奇遇時，林華翊這才得知，原來王鈞玄的本業就是在豐原開設銀樓。這個驚人的巧合讓在場的所有人聽了都嘖嘖稱奇。信眾們紛紛驚呼，媽祖不僅靈驗，更是「精明」，居然能精準地向開銀樓的信徒托夢要金牌，難怪能在這麼短的時間內，趕製出如此精美且分量十足的作品。這段「嫌金牌小就托夢來要」的趣聞，不僅為兩家廟宇的宗教交流增添了一段溫馨佳話，也讓大批信眾再次見證了媽祖不可思議的神威。