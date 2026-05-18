房市在第七波信用管制後，逐漸回到自住剛需市場，附近擁有生活機能、學區的住宅受到不少自住族群青睞，鄉林集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰指出，擁有公園綠地、運動休閒的「運動宅」也成為房市新寵，其中新莊體育園區占地約22公頃，有中華職棒富邦悍將主場新莊棒球場、體育館、運動中心等，加上捷運交通便利，目前新成屋已站穩8字頭，有望挑戰新北核心板橋、三重地位。
新北家戶數年增2％ 體育活動帶動人潮
根據新北市民政局統計，截至今年第一季，新北市總家戶數來到179萬5059戶，比去年同期增加3萬5986戶，年增率約2.0%，近一年家戶增長的5大熱區依序是淡水、土城、三重、板橋、新莊，顯示人口與居住需求持續往新北核心區域集中，其中新莊區域內的副都心、體育園區、塭仔圳重劃區等推進，讓新莊區域房市表現不亞於板橋。
鄉林不動產研究室指出，房市買氣回歸自住，具備大型綠地、運動休閒與成熟生活機能的「運動宅」，也成為雙北購屋族新寵。其中，新莊體育園區占地約22公頃，場地規模接近台北市大安森林公園，區域內集結棒球場、體育館、運動中心、綠地與大型活動場域，近年更因職棒與職籃比賽等大型活動帶動人潮，加上新北環狀線跟中和新蘆線兩條捷運線的交會「頭前庄站」交通便利性，逐步形成新北市西區最具代表性的「體育娛樂生活圈」。
自住族群不只看價格 生活品質、機能也重視
鄉林集團董事長賴正鎰表示，央行在今年第一季放寬購買第二戶的換屋條件，讓房市逐步回歸自住本質，購屋族不再只看價格，更重視生活品質、交通、公園、學區與休閒機能，市場調查也顯示，鄰近運動中心與大型公園的住宅，通常較同行政區均價高出一成以上。
根據鄉林不動產調查，新莊預售市場主流成交單價已站穩7字頭，副都心及體育園區周邊新案，實價登錄最高價更是來到8字頭，賴正鎰認為，喜好運動休閒及享受更多綠地空間的民眾，特別偏好新莊體育園區，周邊具備成熟市區機能、捷運交通優勢與大型公共建設題材，加上新莊副都心商辦發展及塭仔圳約400公頃重劃開發，未來家戶成長力道可望持續攀升，甚至有機會挑戰三重、板橋等傳統核心區地位。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據新北市民政局統計，截至今年第一季，新北市總家戶數來到179萬5059戶，比去年同期增加3萬5986戶，年增率約2.0%，近一年家戶增長的5大熱區依序是淡水、土城、三重、板橋、新莊，顯示人口與居住需求持續往新北核心區域集中，其中新莊區域內的副都心、體育園區、塭仔圳重劃區等推進，讓新莊區域房市表現不亞於板橋。
鄉林不動產研究室指出，房市買氣回歸自住，具備大型綠地、運動休閒與成熟生活機能的「運動宅」，也成為雙北購屋族新寵。其中，新莊體育園區占地約22公頃，場地規模接近台北市大安森林公園，區域內集結棒球場、體育館、運動中心、綠地與大型活動場域，近年更因職棒與職籃比賽等大型活動帶動人潮，加上新北環狀線跟中和新蘆線兩條捷運線的交會「頭前庄站」交通便利性，逐步形成新北市西區最具代表性的「體育娛樂生活圈」。
鄉林集團董事長賴正鎰表示，央行在今年第一季放寬購買第二戶的換屋條件，讓房市逐步回歸自住本質，購屋族不再只看價格，更重視生活品質、交通、公園、學區與休閒機能，市場調查也顯示，鄰近運動中心與大型公園的住宅，通常較同行政區均價高出一成以上。
根據鄉林不動產調查，新莊預售市場主流成交單價已站穩7字頭，副都心及體育園區周邊新案，實價登錄最高價更是來到8字頭，賴正鎰認為，喜好運動休閒及享受更多綠地空間的民眾，特別偏好新莊體育園區，周邊具備成熟市區機能、捷運交通優勢與大型公共建設題材，加上新莊副都心商辦發展及塭仔圳約400公頃重劃開發，未來家戶成長力道可望持續攀升，甚至有機會挑戰三重、板橋等傳統核心區地位。
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