美國最強漢堡「IN-N-OUT」又來台灣快閃！信義區LillA餐廳證實，明天5月19日開賣，時間從早上11點至下午3點快閃4小時，只販售多寶多堡、愛樂魔風味、普樂騰風味3款菜單。睽違三年，台灣民眾有機會再度吃到神級美味，不過限量數字未曝光。
IN-N-OUT漢堡來台灣快閃！明5/19開賣 時間、地點、3款菜單一覽
創立於1948年的IN-N-OUT Burger，將再度於台北登場。作為美國西岸最具代表性的老字號連鎖速食店，受到眾多消費者喜愛，而有最強漢堡之稱。堅持食材新鮮現做，以經典的雙層漢堡、現切薯條和奶昔聞名。
◾️Double-Double Burgers多寶多堡：雙層牛肉＋雙層起司
◾️Animal Style Burgers愛樂魔風味：以千島醬、起司醬搭配烤洋蔥特製醬料
◾️Protein Style Burgers普樂騰風味：以新鮮生菜萵苣取代傳統麵包
IN-N-OUT漢堡來台灣開賣 資訊
時間：2026年5月19日早上11點至下午3點
地點：LillA餐廳（台北市信義區松高路11號1樓 Dream Plaza）
菜單：多寶多堡／愛樂魔風味／普樂騰風味（限量供應，售完為止）
2023年也曾登台！In-N-Out快閃秒殺完售害到「它」
事實上，早在2023年IN-N-OUT Burger也曾來台灣快閃，當時選擇租下大直餐廳「Osteria by Angie」作為販售場地。事前公開表示將開賣限量600個漢堡；未料頭香鐵粉凌晨5點便到現場排隊，導致當天11點開賣前幾乎等於秒殺完售。
讓後續撲空的民眾不滿，並到出租場地的餐廳Google評論留下負評，間接成為代罪羔羊。
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創立於1948年的IN-N-OUT Burger，將再度於台北登場。作為美國西岸最具代表性的老字號連鎖速食店，受到眾多消費者喜愛，而有最強漢堡之稱。堅持食材新鮮現做，以經典的雙層漢堡、現切薯條和奶昔聞名。
◾️Double-Double Burgers多寶多堡：雙層牛肉＋雙層起司
◾️Animal Style Burgers愛樂魔風味：以千島醬、起司醬搭配烤洋蔥特製醬料
◾️Protein Style Burgers普樂騰風味：以新鮮生菜萵苣取代傳統麵包
IN-N-OUT漢堡來台灣開賣 資訊
時間：2026年5月19日早上11點至下午3點
地點：LillA餐廳（台北市信義區松高路11號1樓 Dream Plaza）
菜單：多寶多堡／愛樂魔風味／普樂騰風味（限量供應，售完為止）
事實上，早在2023年IN-N-OUT Burger也曾來台灣快閃，當時選擇租下大直餐廳「Osteria by Angie」作為販售場地。事前公開表示將開賣限量600個漢堡；未料頭香鐵粉凌晨5點便到現場排隊，導致當天11點開賣前幾乎等於秒殺完售。
讓後續撲空的民眾不滿，並到出租場地的餐廳Google評論留下負評，間接成為代罪羔羊。