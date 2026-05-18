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IN-N-OUT漢堡來台灣快閃！明5/19開賣 時間、地點、3款菜單一覽

IN-N-OUT漢堡來台灣開賣 資訊

▲IN-N-OUT漢堡來台灣信義區LillA餐廳，快閃開賣菜單一圖看懂。（圖／翻攝自LillA IG）

▲明天有機會在台灣吃到IN-N-OUT漢堡。（圖／翻攝自LillA IG限動）

2023年也曾登台！In-N-Out快閃秒殺完售害到「它」

▲三年前「IN-N-OUT」漢堡來台灣開賣盛況。（圖／民眾提供）

美國最強漢堡「IN-N-OUT」又來台灣快閃！睽違三年，台灣民眾有機會再度吃到神級美味，不過限量數字未曝光。創立於1948年的IN-N-OUT Burger，將再度於台北登場。作為美國西岸最具代表性的老字號連鎖速食店，受到眾多消費者喜愛，而有最強漢堡之稱。堅持食材新鮮現做，以經典的雙層漢堡、現切薯條和奶昔聞名。◾️雙層牛肉＋雙層起司◾️以千島醬、起司醬搭配烤洋蔥特製醬料◾️以新鮮生菜萵苣取代傳統麵包時間：2026年5月19日早上11點至下午3點地點：LillA餐廳（台北市信義區松高路11號1樓 Dream Plaza）菜單：多寶多堡／愛樂魔風味／普樂騰風味（限量供應，售完為止）事實上，早在2023年IN-N-OUT Burger也曾來台灣快閃，當時選擇租下大直餐廳「Osteria by Angie」作為販售場地。事前公開表示將開賣限量600個漢堡；未料頭香鐵粉凌晨5點便到現場排隊，導致當天11點開賣前幾乎等於秒殺完售。讓後續撲空的民眾不滿，並到出租場地的餐廳Google評論留下負評，間接成為代罪羔羊。