我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(18) 日進行市政總質詢，市議員張廖乃綸針對全台投資規模最大的運動產業BOT案「台中超巨蛋」進度提出質詢，並促請市府及中央加速捷運橘線興建，以因應水湳經貿園區未來面臨的龐大疏運需求。市長盧秀燕透露該案將由中信集團與日本火腿集團合作，預計5年後完工啟用，屆時容納人數達4.57萬人，規模將全面超越台北大巨蛋。張廖乃綸指出，「台中超巨蛋」預估總投資金額將近600億元，已於4月27日截止收件，目前僅有中信金控旗下台灣人壽一家投標。依促參案相關規定，市府將採取「同額競標」方式進行評選，因其攸關台中未來發展，市民均高度關切目前審查及後續推動期程。對此，盧秀燕表示，市府正依公平、合理且專業的角度進行計畫書審查，此案不僅是台中市民的最大期望，更是中部民眾最期待的重大建設。根據業者規劃，台中超巨蛋將創下多項全國紀錄，包括容納人數達4.57萬個座位，超越台北大巨蛋的4萬座；除了主球場外，園區內還將興建飯店、賣場及百貨，商場總營業樓地板面積預計超過10萬坪，規模凌駕烏日高鐵特區D-ONE第一大天地的9萬坪，可望成為台灣第一大百貨。盧秀燕強調，整體審查作業正全力進行中，但市府「不會為趕而趕」，期盼今年內能順利簽約。市府有信心讓台中超巨蛋成為繼台北大巨蛋後，全台興建速度最快的超巨蛋；該BOT案將由中信集團扮演資金整合角色，並與日本火腿集團合作，導入專業球場設計與頂級經營團隊。針對交通配套，張廖乃綸進一步示警，水湳經貿園區現已匯集綠美圖、國際會展中心、流行影音中心及中央公園，未來再加上兼具運動與消費娛樂功能的超巨蛋園區，啟用後勢必帶來驚人車潮與人流。她強烈呼籲市府必須與中央溝通，促請中央加速捷運橘線的審查流程，切勿讓重大建設淪為交通瓶頸。此外，張廖乃綸也為基層運動族群請命，關切超巨蛋興建後，恐導致現有的「中央球場」被改建為立體停車場，進而壓縮市民日常運動空間。她要求運動局應與得標廠商居中協調，評估保留原有球場用地或另規劃新球場，以滿足民眾打球需求。盧秀燕當場做出明確承諾，她強調，中央球場當年是為了避免土地閒置，在張廖乃綸議員極力爭取下興建，目前使用效益極佳且深受年輕人喜愛。雖因應超巨蛋整體開發需要，現址將進行調整，但市府承諾會在水湳園區內另覓合適地點「把球場蓋回來」，讓台中市同時擁有全台最大的超巨蛋與最完善的中央球場，達成雙贏。