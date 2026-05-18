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經過兩年多的盤整，台灣房市正在進入一個很微妙的階段。一方面，市場開始出現大量關於「大繼承潮」的討論，許多人期待高齡化與少子化之後，房市將迎來供給暴增，甚至有人大膽預測，未來只要耐心等待，就能迎來房價修正；另一方面，也有不少老屋持有者，把人生希望押在都更之上，認為只要房子夠老，遲早能等到改建翻身。只是，這兩種看法，恐怕都過於簡化。因為大繼承潮真正帶來的，不是全面性的價格崩跌，亦非人人都有機會翻身，而是一場更劇烈的資產重分配。也就是說，真正值錢的，不再只是「有房」，而是「有能力選房」。許多人談到大繼承潮，第一個直覺就是供給增加。不過，市場長期有一個迷思：以為所有釋出的房子，都等於有效供給。實際上，未來大量流入市場的繼承物件，很多都伴隨著產權複雜、屋況老舊，甚至家族意見分歧等問題。這類物件在帳面上看似增加供給，但真正進入市場交易後，往往流動性有限，不見得能快速被消化。換句話說，市場增加的，可能是「不好處理的房子」，而不是大家搶著買的房子。偏偏有能力的資金，向來更在意安全性、流動性與稀缺性。當市場進入高齡化與資產重分配階段後，資金反而更容易集中在條件成熟、產權單純、生活機能完整的核心產品。這也是為什麼，許多人以為少子化會讓房市全面下跌，但從日本經驗來看，事情並沒有那麼單純。日本少子化與人口老化的時間遠早於台灣，但東京23區的核心不動產價格，近年依舊維持相當強勢。原因並不難理解：人口減少，不代表所有區域一起失去價值，真正具備產業、交通、機能與資金聚集效應的核心地段，反而因為稀缺性更加凸顯，而持續吸引資金流入。未來的台灣，恐怕也會朝向類似方向發展。因此，與其期待全面跌價，不如思考一個更現實的問題：在資產重新洗牌的時代裡，哪些產品還能保有價值？這幾年市場對老屋有兩種極端看法。一種認為老屋一定貶值；另一種則將都更視為最終救贖。但從市場角度來看，真正具有競爭力的產品，往往不是「等待都更」的老屋，而是那些即使不都更，也依然具備市場價值的物件。從某一個角度來看，未來最有競爭力的產品，或許會是「老而強」。所謂的「老而強」，並不是單純指屋齡老，而是即便建物老舊，依然具備地段成熟、生活圈完整、租賃需求穩定、土地價值高與流動性佳等條件。尤其在高房價時代，小坪數、低總價、容易出租的產品，更容易成為市場中的防禦型資產。這類物件最大的優勢在於，它不需要依賴未來的想像。即使不都更，它今天就能出租；即使不改建，它依然有人接手。與其把資金長時間鎖在等待整合、等待政策、等待改建的高不確定性之中，不如回到最務實的邏輯：能不能穩定產生現金流？有沒有足夠的市場流動性？畢竟，現在的都更早已不是過去那種「等時間到就發財」的遊戲。營建成本高漲、整合難度提升、工期拉長，加上金融環境趨於保守，未來都更的門檻只會更高，不會更低。因此，下一階段真正有價值的，很可能不是最新，而是那些位置夠好、條件夠成熟、即使老也依然強勢的產品。而在這樣的市場裡，真正的贏家，也未必是房子最多的人。未來最重要的，其實是「選擇權」。當市場出現錯殺的好物件時，你手上有資金可以進場；當手中的資產效益下降時，你有能力調整配置；當市場風向改變時，你不會因為過度槓桿而失去彈性。換句話說，未來的房市，比的未必是誰最敢買，而是誰最具有慧眼。大繼承潮之下，市場一定會釋出大量物件，但真正值得留下來的，始終是少數。而能夠在混亂中保有判斷力、資金彈性與選擇權的人，才有機會成為這場資產重分配中的最後贏家。●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com