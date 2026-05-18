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▲開幕首日透過裝置藝術、踩街表演與市集活動感受鹽埕夏夜的獨有魅力。（圖／中山大學提供）

▲ 「起家 Khi-ke 紮根」以排油煙管彎折構成一棵生長於老屋前的樹，自牆角蔓延並向下紮根，象徵早期人們在鹽埕開創生活的歷程。（圖／中山大學提供）

國立中山大學主辦的夜間藝術展《鹽夏不夜埕》，今年正式邁入第九屆，即日起至5/23在鹽埕新樂街綠廊盛大展開。今年以「花轟」為主題，展區規劃成「呼吸、蔓延、共生」三道敘事脈絡。活動期間除裝置藝術、表演展演與特色市集外，也同步推出集章互動體驗，民眾可透過展區探索蒐集專屬貼紙，完成指定任務後即可兌換活動限定紀念品。中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程副教授宋世祥帶領策展團隊，歷經近一年田野調查與社區合作，首度將活動擴展至鹽埕東部街區。宋世祥表示，「花轟」取自「發瘋」諧音，團隊觀察到現代社會普遍的情緒壓抑現象，希望大眾能像花朵綻放般，將深藏的情緒勇敢釋放。現場共展出15件主題裝置藝術作品，分布於鹽埕街區各處。包含由中山大學學生創作的在地藝術裝置「一瞬花綻」，以花為核心意象，探討當代常見的焦慮情緒；也納入「2026高雄高中生科技藝術競賽」第一名作品「起家 Khi-ke 紮根」，以排油煙管彎折構成一棵生長於老屋前的樹，自牆角蔓延並向下紮根，象徵早期人們在鹽埕開創生活的歷程；以及策展團隊與在地國小、地方婦女社群共同完成的共創展品「花落成流」，將75位創作者的編織花匯聚盛開；透過光影、裝置與互動形式，回應本屆《花轟》關於情緒與城市的主題。此外，策展團隊也推出《埕花》數位互動體驗，民眾可掃描各展品專屬QR code抽取對應花卡與花語，並依循不同指引穿梭於鹽埕街區之間。數位互動結合實體裝置，也讓民眾在觀看作品的同時，能跟著不同花語探索更多活動內容。除了展覽與表演活動外，特色市集「花拾間」也於開幕晚間同步展開，集結文創選物、花藝設計與特色食飲等多元攤位。由在地居民共同參與的「二手市集」也成為現場亮點之一。