我是廣告 請繼續往下閱讀

科技背景提升效率 配息0.6元、殖利率3.28％

▲信義房屋2026年第1季合併營收年增30%，獲利年增76.56%；4月合併營收亦成長逾兩成。（圖／信義房屋）

台股高漲！建商也加入投資 獲利竟比賣房高

信義房屋（9940）今（18）日召開股東常會，會議中通過每股配發現金股利0.6元；並且完成獨立董事補選，將由知名科技大廠輝達（NVIDIA）前全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟出任，可以看出信義房屋對AI科技應用與數位轉型的高度重視，也有助於進一步強化董事會多元化與治理量能。邱麗孟曾在輝達任職10年，過往是全球副總裁暨台灣區總經理，擁有科技產業、數位管理等背景。去年5月退休後，信義房屋現在邀請邱麗孟加入董事會，代表公司對AI科技應用與數位轉型的高度重視，將有助提升公司數位科技工具運用，提升公司同仁工作效率。信義房屋指出，去年受到國內第七波不動產選擇性信用管制影響，整體房市交易趨於保守，不過公司持續優化數位工具與服務系統，成交表現仍優於市場平均。營運表現方面，信義房屋指出，自2025年8月起，仲介事業委託量與成交量已明顯回升，帶動營收逐步回溫；加上子公司信義開發「嘉品案」交屋進度達約8成，挹注營收約21.62億元。信義房屋2026年第1季合併營收年增30%，獲利年增76.56%；4月合併營收亦成長逾兩成，其中仲介分店營收較去年同期成長約3成。中國大陸開發事業「山水嘉庭」建案4月銷售17戶，明顯優於第一季表現，累計銷售率已接達76%，銷售動能持續升溫。另外，台股高漲，許多人加入投資行列，不只一般民眾加入股市，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，就連建商也加入股市大軍行列，房子難賣又難賺，「投資獲利還比賣房子多」。不過他也提醒，雖然AI產業很強，台灣經濟發展強勁，但花無百日紅，沒有每天過年的，股市投資跟買房一樣要量力而為，不要過度槓桿。何世昌表示，近期不少銀行其他類不限用途貸款額度被借光光，有些民眾借了錢用融資買股票，或者是用現股質押再去買股票，槓桿開超大，只看見獲利期望值卻忽略了風險，這是很危險的行為。即便現在股市泡沫風險不高，還是要小心「上沖下洗、震盪劇烈」。