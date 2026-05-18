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中東戰事導致油價上漲，許多產業受影響，繼塑膠袋之亂後，全球保險套價格上漲且供應量減少，市場需求反常增加30%。台中市議員張瀞分關心保險套缺貨恐影響公共衛生，市府表示，全市原有36處保險套販賣機，年底將增至103台，且保持每盒10元的供應價，以落實疾病預防工作。國民黨台中市議員張瀞分今（18）日質詢時指出，全球最大保險套製造商「康樂」已公開表示，保險套供應鏈處於供不應求的狀態，國際上已有部分開發中國家的庫存見底。保險套作為性病防治與避孕的第一道健康防線，若出現嚴重缺口或價格大幅上調，將對公共衛生體系造成深遠影響，她提醒不要等到買不到才開始緊張，台中市的保險套庫存是否足夠？有沒有備援方案？張瀞分說，保險套價格不斷上漲，一般人或許還能負擔，但年輕人、弱勢家庭會不會因為太貴就不使用，導致健康受到威脅？台中市長盧秀燕表示，戰爭造成運輸困難及原物料上漲，全球保險套價格上漲且供應量減少，市場需求反常增加30%。她強調，無論藥局或一般商店販售，衛生局與經發局都將針對保險套的價量變動落實監控與掌握。衛生局長曾梓展指出，今年3月確實有調漲風聲，但目前已漸緩和，目前庫存量暫時足夠需求，會持續關注國際供應鏈議題。台中市除了各衛生所都有販賣保險套，另在17個大學場域、17處公園，以及亞當三溫暖、大里衛生所前，都有保險套自動販賣機。曾梓展說，除了原本的36處，今年預計新增67台保險套販賣機，年底前可達103台，讓民眾更方便取得保險套。保險套販賣機販售的保險套衛材盒（內含2個保險套及2包潤滑液），自前年起維持每盒10元，價格並無調整。只要販賣機出現缺貨，都會隨時補足。