令人感動的暖心小細節！近期有一位媽媽在社群 Threads 上分享，因為兒子接受過心臟移植手術，飲食需要格外注意，尤其絕對不能吃生食。於是她在點摩斯漢堡外送時，特別備註「不要加生菜」，沒想到餐點送達之後，店員不但滿足需求，甚至還想得更深一層並附上暖心字條。這舉動直接暖翻 9 萬名台灣網友，連摩斯漢堡官方看到之後也親自回應了！
心臟移植童外送備註「去生菜」！店員細心多想一步
這位媽媽在社群 Threads 上分享，兒子因心臟移植手術，目前免疫系統較脆弱，醫師特別叮囑不能食用未經加熱的食物。昨（17）日她透過外送平台點了摩斯漢堡「泰山明志店」的餐點，並特別附註「不要添加生菜」。
沒想到餐點送達之後，店員不只是完成了媽媽的備註，甚至更貼心地多想了一層，店員還將漢堡的醬汁另外分開包裝、放進紙杯中，並附上一張溫暖的紙條，用原子筆親筆寫下：「不好意思，漢堡的醬是冷醬，怕小朋友不能吃，另外附給您。」
媽媽看見店員的暖心字條之後，忍不住誇讚：「小朋友看著餐點發呆，說有點感動。我拿來一看，也太貼心了！摩斯真的超貼心，媽媽本人在台大兒童醫院期間，都是靠著摩斯過活。」
9萬人讚爆「店員值得加薪」！釣出摩斯官方暖心回覆
貼文曝光後，立刻逼哭近 9 萬名台灣網友，紛紛留言大讚：「拜託幫店員加薪，一次性紅包也好」、「能有這麼貼心、主動幫顧客著想的員工，一定要好好鼓勵一下」、「店員的常識很棒！不能吃生菜，就聯想到沙拉醬也不行」、「摩斯讚，草屯店的阿姨店員也都會特別提醒產品含有花生，確認可以食用再點」。
隨後，該篇貼文也意外釣出摩斯官方暖心回應：「謝謝您對摩斯漢堡的喜愛，祝小小堡未來平安健康，歡迎至網頁留言給予現場夥伴支持與鼓勵。」而媽媽也立刻在下方熱情回應：「馬上留言給你一百個讚！」
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這位媽媽在社群 Threads 上分享，兒子因心臟移植手術，目前免疫系統較脆弱，醫師特別叮囑不能食用未經加熱的食物。昨（17）日她透過外送平台點了摩斯漢堡「泰山明志店」的餐點，並特別附註「不要添加生菜」。
沒想到餐點送達之後，店員不只是完成了媽媽的備註，甚至更貼心地多想了一層，店員還將漢堡的醬汁另外分開包裝、放進紙杯中，並附上一張溫暖的紙條，用原子筆親筆寫下：「不好意思，漢堡的醬是冷醬，怕小朋友不能吃，另外附給您。」
媽媽看見店員的暖心字條之後，忍不住誇讚：「小朋友看著餐點發呆，說有點感動。我拿來一看，也太貼心了！摩斯真的超貼心，媽媽本人在台大兒童醫院期間，都是靠著摩斯過活。」
貼文曝光後，立刻逼哭近 9 萬名台灣網友，紛紛留言大讚：「拜託幫店員加薪，一次性紅包也好」、「能有這麼貼心、主動幫顧客著想的員工，一定要好好鼓勵一下」、「店員的常識很棒！不能吃生菜，就聯想到沙拉醬也不行」、「摩斯讚，草屯店的阿姨店員也都會特別提醒產品含有花生，確認可以食用再點」。
隨後，該篇貼文也意外釣出摩斯官方暖心回應：「謝謝您對摩斯漢堡的喜愛，祝小小堡未來平安健康，歡迎至網頁留言給予現場夥伴支持與鼓勵。」而媽媽也立刻在下方熱情回應：「馬上留言給你一百個讚！」