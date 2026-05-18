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三合一家用快篩是什麼？5月20日起上市資訊一次看

▲三合一家用快篩5月20日起上市，可一次檢驗新冠肺炎、A型流感、B型流感。（圖／沈采穎提供）

不再怕捅鼻子！「2公分」淺層採檢超貼心

哪些狀況需要購買三合一家用快篩？

▲三合一家用快篩的採檢棒僅需深入鼻孔約2公分，降低自行操作的不適。（示意圖／記者周淑萍攝）

使用注意！快篩陰性不代表完全沒事

民眾出現咳嗽、發燒、喉嚨痛或全身痠痛等症狀時，就十分擔心是感冒，還是新冠肺炎、A型流感或B型流感，由於症狀高度相似，必須跑醫院排隊篩檢才會知道結果。中華民國基層藥師協會指出，衛福部核准的「三合一家用版快篩」將於5月20日起在藥局陸續上市，單支售價約300元，讓民眾在家就能一次分辨3種病毒，縮短確診流程。三合一家用快篩是國內首款獲准「家用」的多重檢測產品，能同步偵測COVID-19（新冠肺炎）、A型流感與B型流感。2026年5月20日起陸續鋪貨。民眾可於各大社區藥局購買。目前單支售價約300元。過去民眾對於快篩，最恐懼的就是要將採檢棒深深插入鼻腔裡，引發不適流淚。三合一家用快篩在採檢方式上做了改良，採檢棒僅需深入鼻孔約2公分，降低了自行操作的不適，適合怕痛的小朋友、長者，或是需要頻繁檢測的族群，且採檢後約10分鐘即可得知結果。流感與新冠肺炎皆有專門的抗病毒藥物。基層藥師協會理事長沈采穎強調，這類藥物在發病初期（黃金48小時）使用效果最佳。透過家用快篩早一步確認病原，能讓醫師更精準投藥，有效減輕症狀並降低重症風險。隨著國人旅遊頻繁，建議將三合一快篩列入旅行醫療用品清單。若在國外出現症狀，可第一時間掌握健康狀況，決定是否需要就醫或隔離。對於免疫力較差的長者與幼兒，家用快篩能協助照顧者做出初步判斷，減少不必要的就醫群聚。當呼吸道疾病盛行時，診所、急診室常會有大排長龍的發燒患者。民眾若能先在家進行初步篩檢，讓輕症患者自主休息與分流，可將醫療資源留給重症者，也能降低院內交叉感染的機率。雖然三合一家用快篩價格平實且相當方便，但基層藥師協會理事長沈采穎也提醒：快篩並非診斷的唯一依據，在感染初期病毒量較低時，可能出現「偽陰性」。若快篩結果為陰性，但仍持續高燒不退、呼吸喘、胸悶或意識不清，務必盡速就醫進行進一步評估。幼兒、孕婦、長者及慢性病患者為重症高風險群，即便快篩陰性，只要身體狀況明顯異常，仍不可掉以輕心。