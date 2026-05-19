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不讓兒女擔心 搬進安養中心壓力大

▲芳江在安養中心過得很不開心，不能隨時做自己想做的事情。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

沒人陪聊天、孤獨感重 專家給建議

日本有一位81歲獨居阿嬤，名下有房，每個月也有約15萬日圓（約合新台幣2.98萬元）退休金，原本生活過得還算順利，不過隨著年紀漸長，身體活動能力退化，在家人勸說之下，幾個月前搬到有專人照顧的安養機構居住，但住了一段時間後，阿嬤感到生活很窒息，每時每刻都有人盯著的感覺，讓她忍不住跟女兒說，「想回家了」，這起事件讓許多人正視退休後的心理健康。近期日本媒體報導一則真實個案，81歲阿嬤芳江（化名）在丈夫過世後，自己住在屋齡約40年的老宅中，每個月靠著約15萬日圓（約合新台幣2.98萬元）退休金生活，因為沒有房貸壓力，所以日子還過得下去，芳江也覺得自己可以住在老宅一輩子。但是芳江的孩子們相當擔憂母親健康狀況，隨著，讓兒女們開始勸說芳江，入住有照護服務的安養中心。芳江為了不讓兒女們擔心，答應搬去安養中心生活，安養中心每天提供定時定量的餐食，定時清潔和全天候的值班人員，生活看似愜意，但芳江住了幾個月後，開始有窒息感，因為安養中心有固定的作息表，起床、吃飯、洗澡、睡覺的時間都有規定，讓平時在家可以隨時泡茶、散步的芳江很不習慣，「這裡不管做什麼都感覺有人在盯著我」。芳江也透露，雖然吃飯時，會跟安養中心其他住戶坐在同一張餐桌，但大家身體、認知狀況不同，很難聊天，工作人員也因為繁忙的工作，沒辦法好好陪伴長輩，而且安養中心每個月需要支付17萬日圓（約合新台幣3.3萬元），僅靠芳江的退休金根本不夠，雖然兒女表達願意支付安養中心的費用，但看著積蓄逐漸減少，芳江心中仍感到壓力。有一次大女兒前往安養中心探視芳江，芳江流淚忍不住向女兒說「想回家了」，女兒才驚覺母親心中的孤獨感，大女兒在得知母親想法後，跟兄弟姐妹一起找到護理經理（Care Manager）討論其他可能的生活方式，專家建議，；如果還是要留在安養中心，家人們可以增加探視頻率，也可主動帶長輩外出和老友互動。日本總務省最新發布的「2025年家庭支出調查」，65歲以上單身無業家庭的平均支出為14.9萬日圓（約合新台幣2.96萬元），但可以使用的收入只有約12.4萬日圓（約合新台幣2.47萬元），顯示退休後財務經常入不敷出。日本厚生勞動省也指出，入住安養中心雖然能避免長輩日常生活風險，卻不能解決長輩面臨適應環境、心理壓力的負擔。