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《Peeps》實現雲端同居！開發者吐露初衷

▲《Peeps》登上蘋果 App Store熱門下載第一名。（圖／翻攝畫面）

▲《Peeps》可以打造自己的雲端小窩，並邀請另一半或是親朋好友時間雲端同居，還可以在上面玩各種團康小遊戲。（圖／記者潘毅翻攝）

開發也曾遇難題！Peeps不只瞄準遊戲玩家

朋友相挺、社群發酵成爆紅關鍵！Peeps安卓版、新功能正積極開發中

▲目前 Peeps 只有 iOS 版本，但 Marx 也表示，安卓（Android）版本也正在積極開發中。（圖／翻攝畫面）

雲端同居以及社交完全實現！，迅速衝上第一名的位置，社群上更有許多玩家開始分享遊戲體驗。事實上，這款《Peeps》的開發者是台灣人 Marx，他也向《NOWNEWS》分享了打造這款遊戲的初衷以及未來的規劃。近期在社群 Threads 上，有許多網友開始分享一款像素風的遊戲《Peeps》。遊戲主軸是在一個房間內，玩家可以邀請親朋好友進入，同時也能讓情侶打造虛擬的愛的小窩，在房間裡自由走動、窩在沙發上陪彼此、躺在床上耍廢、一起跳舞打鬧，隨時都陪伴在彼此身邊。事實上，《Peeps》在去年11月底才正式上線，首週就突破一萬玩家，因為遊戲玩法實現了雲端同居，許多玩家立刻呼朋引伴加入遊戲，也讓遊戲熱度迅速提升，而玩家留存率也很高。隨後到了今年5月，終於登上了蘋果App Store 的免費 App 熱門下載排行第一名。對此，《Peeps》的開發者 Marx 也分享了開發的心路歷程：「半年前我大學剛畢業，開始獨立開發這個 App，沒錯，那時候只有我一個人！初衷很簡單：畢業後大家都四散各地，越來越難聚在一起；因為生活圈漸漸不同，用訊息報備有時候很奇怪又尷尬。」Marx 表示，自己很喜歡玩遊戲和分享生活的 App，所以就想說不如就結合在一起吧！透過遊戲的方式鼓勵大家分享生活，打造一起生活的感覺，於是就把 Peeps 做出來了。Marx也補充，取名Peeps 的由來，Marx表示，自己大學讀的是台大資訊管理學系，現在在台大資訊網路多媒體研究所。大學時修了一門「遊戲設計」課程，打開了自己獨立開發遊戲的路，目前也有依靠 AI 工具加速開發速度，才能在短時間內讓玩家有完整的體驗。而在開發Peeps時，Marx也曾遇上難題，就是在思考該如何將「現實生活」和「遊戲」結合，過去市面上完全沒有類似的產品可以參考，必須很好地衡量兩者的比重，才能瞄準更大的客群，而不只是遊戲玩家。Marx 也提到，Peeps 一開始剛上線的時候其實沒什麼人想玩，於是他就傳給自己的朋友，發現每個人都玩得超開心，才讓我那時候沒有放棄，也讓我們到現在還是非常好的朋友。後來又經過 LINE 社群的玩家推廣，才讓玩家越來越多。不過目前 Peeps 只有 iOS 版本，但 Marx 也表示，安卓（Android）版本也正在積極開發中，現在也找到了很可靠的夥伴，一起幫忙把這個 App 的內容變得更多、更豐富。而Peeps 遊戲中新功能部分，Marx表示，希望未來短期內能加入更多可以讓朋友一起互動（例如廁所、廚房以及更自由的小窩佈置功能）、一起完成任務或留下回憶的功能，再結合不同節日推出特殊活動，讓 Peeps 不只是裝飾小房間，而是打造一個真正完整的小屋，更像是每天生活在一起，創造前所未有的儀式感！