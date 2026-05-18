近期由台灣開發者製作的雲端遊戲《Peeps》爆紅，登上蘋果 App Store 免費 App 排行第一，玩家數量越來越多。但究竟《Peeps》好玩在哪？為何能讓玩家呼朋引伴加入，甚至在社群上坦言已經沉迷、一進入遊戲就花上整天呢？《NOWNEWS》也整理出遊戲中各種亮點，帶您一起進入 《Peeps》的迷你世界中！
《Peeps》下載量爆衝！玩家秒沉迷元素曝光
近期在社群 Threads 上，有許多《Peeps》玩家曬出遊戲畫面，將自己的小窩裝潢得美輪美奐，更忍不住大讚：「真的沉迷了！」許多玩家也紛紛認同地表示：「現在每天都要狂賺金幣買家具」、「你畫我猜跟佈置房間都好好玩」、「跟遠距離的男友一起玩之後，感情變好了」。
事實上，《Peeps》就像是你朋友在網路上的共同住所，手機螢幕顯示了一個即時的虛擬空間，讓你們真的「住」在一起，房間裡自由走動、窩在沙發上陪伴彼此、躺在床上耍廢、一起跳舞打鬧，隨時都陪在彼此身邊。以下為您盤點遊戲中讓人無法自拔的幾大核心亮點：
每日拍照任務賺免費金幣
玩家能透過拍照任務來取得金幣，拍下各種畫面放進遊戲中的相簿，記錄下生活的每個瞬間。每天都有新的拍照任務，玩家只需要拍下早晨景象、家裡某個角落，或是任務要求的任何東西。完成任務就能賺取金幣、累積連續天數，和朋友一起讓你們的家升級。翻翻相簿看看室友拍了什麼，還能即時留下貼圖反應。
親友共同打造愛的小窩
房間是你們共同的家，每個人都是主人。可以一起布置家具、刷個牆壁，把它弄得有家的感覺。冰箱裡放著大家共用的寵物食物；白板上是你們留給彼此的留言；一張沙發最多還能同時擠下 5 個人。
寵物系統增加收集慾
拍照任務拿到的金幣，玩家拿來金幣抽取神祕蛋，孵出兔子、小貓、小狗、青蛙、史萊姆等 30 多種寵物。看著牠們在房間裡亂跑、跟著你走或到處探險，餵食牠們喜歡的食物，就能一步步將寵物圖鑑集齊。
多款社交小遊戲互動性高
隨時能跟室友挑戰小遊戲，用金幣賭一把！遊戲內建井字遊戲、五子棋、極速挑戰、每日 Wordle，或是隨時開一場「你畫我猜」，看看到底誰最懂你的梗。
服飾配件自由穿搭
遊戲提供上百種配件讓玩家打造自己的虛擬角色，橫跨 5 個部位隨便搭配。同樣是透過拍照或任務拿到的免費金幣，透過扭蛋解鎖限定服裝、髮型和飾品，有時候還會推出季節活動的限定款，錯過就再也買不到了。
復古像素風與即時同步
復古像素風格搭配深色極簡介面，深夜陪朋友聊到很晚也不傷眼。所有內容皆為即時同步，就算你暫時離線，房間還是會在那裡靜靜等你歸來。
總結來說，《Peeps》不僅僅是一款遊戲，它成為了「線上客廳」，讓玩家在繁忙的上班日，都能與親友相見。遊戲內容也打包了習慣養成（拍照任務）、社交性（小遊戲博弈、扭蛋）、收集慾（寵物、服飾系統）以及最重要的陪伴性。玩家沉迷的不只是遊戲本身，更是「跟對的人在一起時，那種隨時隨地被陪伴的感覺」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期在社群 Threads 上，有許多《Peeps》玩家曬出遊戲畫面，將自己的小窩裝潢得美輪美奐，更忍不住大讚：「真的沉迷了！」許多玩家也紛紛認同地表示：「現在每天都要狂賺金幣買家具」、「你畫我猜跟佈置房間都好好玩」、「跟遠距離的男友一起玩之後，感情變好了」。
每日拍照任務賺免費金幣
玩家能透過拍照任務來取得金幣，拍下各種畫面放進遊戲中的相簿，記錄下生活的每個瞬間。每天都有新的拍照任務，玩家只需要拍下早晨景象、家裡某個角落，或是任務要求的任何東西。完成任務就能賺取金幣、累積連續天數，和朋友一起讓你們的家升級。翻翻相簿看看室友拍了什麼，還能即時留下貼圖反應。
房間是你們共同的家，每個人都是主人。可以一起布置家具、刷個牆壁，把它弄得有家的感覺。冰箱裡放著大家共用的寵物食物；白板上是你們留給彼此的留言；一張沙發最多還能同時擠下 5 個人。
寵物系統增加收集慾
拍照任務拿到的金幣，玩家拿來金幣抽取神祕蛋，孵出兔子、小貓、小狗、青蛙、史萊姆等 30 多種寵物。看著牠們在房間裡亂跑、跟著你走或到處探險，餵食牠們喜歡的食物，就能一步步將寵物圖鑑集齊。
多款社交小遊戲互動性高
隨時能跟室友挑戰小遊戲，用金幣賭一把！遊戲內建井字遊戲、五子棋、極速挑戰、每日 Wordle，或是隨時開一場「你畫我猜」，看看到底誰最懂你的梗。
遊戲提供上百種配件讓玩家打造自己的虛擬角色，橫跨 5 個部位隨便搭配。同樣是透過拍照或任務拿到的免費金幣，透過扭蛋解鎖限定服裝、髮型和飾品，有時候還會推出季節活動的限定款，錯過就再也買不到了。
復古像素風格搭配深色極簡介面，深夜陪朋友聊到很晚也不傷眼。所有內容皆為即時同步，就算你暫時離線，房間還是會在那裡靜靜等你歸來。
總結來說，《Peeps》不僅僅是一款遊戲，它成為了「線上客廳」，讓玩家在繁忙的上班日，都能與親友相見。遊戲內容也打包了習慣養成（拍照任務）、社交性（小遊戲博弈、扭蛋）、收集慾（寵物、服飾系統）以及最重要的陪伴性。玩家沉迷的不只是遊戲本身，更是「跟對的人在一起時，那種隨時隨地被陪伴的感覺」。