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北台灣午後變天 雷陣雨發展明顯

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

周四鋒面接近台灣 中部以北降雨機率提高

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員林定宜表示，明後兩天（5月19日至5月20日）全台多雲到晴，但午後熱對流發展旺盛，大台北、宜蘭、各地山區留意局部雷陣雨。周四、周五（5月21日至5月22日）鋒面接近，桃園以北及東半部降雨機率提高，未來一周整體仍是「白天悶熱、午後易雨、日夜溫差大」的夏季型態。林定宜指出，明後兩天各地維持多雲到晴的穩定天氣，只有東南部、恆春半島有些零星短暫陣雨，午後熱對流影響，包括「大台北、宜蘭、各地山區」都要注意局部短暫陣雨，對流出現時間較不固定，雨勢預計入夜逐漸趨緩。林定宜說明，周四、周五將有一波鋒面接近影響，屆時「桃園以北、東南部、恆春半島」全天有不定時有零星降雨，午後「中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區」要注意局部短暫雷陣雨。周六、周日水氣再減少，各地回到多雲到晴，午後宜蘭、北部山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，周二至周末，全台高溫炎熱，西半部白天30至34度、東半部27至31度，早晚低溫在台灣各地21至25度；總結未來一周天氣，雖然有鋒面影響，彈仍是「午後雷陣雨、白天悶熱、日夜溫差大」的型態。