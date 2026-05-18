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日本演員新木優子日前宣布與前Hey! Say! JUMP成員、演員中島裕翔結婚後，今（18）日首度公開露面，出席大阪心齋橋的品牌開幕活動，面對媒體高呼「恭喜結婚」向她道喜，新木優子先是驚嚇表示：「嚇我一跳！」接著甜笑感謝大家的祝福。新木優子以一身灰色細肩帶洋裝亮相「House of Dior 心齋橋」活動，全程面帶笑容，狀態相當好。活動結束準備離場時，現場媒體突然高喊「恭喜結婚」，讓新木優子當場嚇到，忍不住笑喊：「哇，嚇我一跳！」隨後則露出燦爛笑容，親切回應：「謝謝大家。」自然反應也立刻成為話題。身為Dior日本品牌大使的新木優子，也大方分享自己的造型概念。她表示，提到Dior就會想到經典灰色，因此整體穿搭也以灰色為主，並透露自己穿上的是由設計師Jonathan Anderson打造、融合中性與女性元素的全新設計。另外，她最近因拍攝Dior相關工作前往美國洛杉磯時，也特地飛往佛羅里達拜訪朋友。她笑說自己很喜歡遊樂設施，因此和朋友一起跑了許多主題樂園，久違地徹底享受假期，「真的像夢一樣」。