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▲經濟部產業園區管理局與高雄軟體園區企業廠商共同舉辦公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝)

▲經濟部產業園區管理局與高雄軟體園區企業廠商共同舉辦公益捐血活動，吸引各企業從業人員踴躍捐血，以紓解血荒。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局與高雄軟體園區企業廠商共同舉辦公益捐血活動，吸引各企業從業人員踴躍捐血，以紓解血荒。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於今(18)日，在高雄市高雄軟體園區內，舉辦熱血相傳公益捐血活動，在高雄軟體園區企業廠商鼓勵員工踴躍捐血相挺下，捐出近3萬cc熱血，以紓解血荒，這不僅補充國內血庫，也展現科技產業攜手投入公益、守護生命的實際行動。產業園區管理局高雄軟體園區辦公室主任施家君表示，產業園區管理局為響應公益、穩定醫療用血需求，與高雄科技產業園區同心會、高雄市加工出口區同愛會、高雄軟體園區南區綜合大樓管理委員會、高雄軟體園區企業廠商鴻海科技集團、一等一科技公司等，共同號召園區企業及從業人員參與捐血活動，現場愛心湧現，園區夥伴們在工作之餘踴躍挽袖，以實際行動支持醫療血庫、守護病患生命。施家君說，此次熱血相傳公益捐血活動，在高雄軟體園區廠商及從業人員熱烈支持下，成果亮眼，共有76人成功捐血，募集115袋、總血量達28750cc，每一袋熱血都象徵一份關懷，也代表高雄軟體園區以行動落實「捐出一袋血，傳遞一份愛」的公益精神。高雄軟體園區辦公室主任施家君指出，產業園區不僅是推動科技創新與經濟發展的重要基地，也應是落實企業社會責任與永續公益行動的示範場域，高雄軟體園區長期匯聚資訊軟體、數位內容、智慧應用及相關科技服務能量，園區企業在追求創新與產業成長的同時，更以公益行動回饋社會，展現「科技有愛、園區有情」的精神。施家君並指出，醫療用血需求穩定且持續，捐血雖是一項簡單行動，卻可能成為病患急需時的重要支持，此次熱血相傳捐血活動，不僅凝聚園區企業與員工向心力，也讓公益關懷從園區出發，擴散至城市每個需要幫助的角落，未來將持續結合園區企業、社團及在地資源，推動更多公益、健康與永續行動，讓高雄軟體園區成為兼具產業競爭力、創新活力與人文溫度的優質園區。