經濟部產業園區管理局於今(18)日，在高雄市高雄軟體園區內，舉辦熱血相傳公益捐血活動，在高雄軟體園區企業廠商鼓勵員工踴躍捐血相挺下，捐出近3萬cc熱血，以紓解血荒，這不僅補充國內血庫，也展現科技產業攜手投入公益、守護生命的實際行動。
產業園區管理局高雄軟體園區辦公室主任施家君表示，產業園區管理局為響應公益、穩定醫療用血需求，與高雄科技產業園區同心會、高雄市加工出口區同愛會、高雄軟體園區南區綜合大樓管理委員會、高雄軟體園區企業廠商鴻海科技集團、一等一科技公司等，共同號召園區企業及從業人員參與捐血活動，現場愛心湧現，園區夥伴們在工作之餘踴躍挽袖，以實際行動支持醫療血庫、守護病患生命。
施家君說，此次熱血相傳公益捐血活動，在高雄軟體園區廠商及從業人員熱烈支持下，成果亮眼，共有76人成功捐血，募集115袋、總血量達28750cc，每一袋熱血都象徵一份關懷，也代表高雄軟體園區以行動落實「捐出一袋血，傳遞一份愛」的公益精神。
高雄軟體園區辦公室主任施家君指出，產業園區不僅是推動科技創新與經濟發展的重要基地，也應是落實企業社會責任與永續公益行動的示範場域，高雄軟體園區長期匯聚資訊軟體、數位內容、智慧應用及相關科技服務能量，園區企業在追求創新與產業成長的同時，更以公益行動回饋社會，展現「科技有愛、園區有情」的精神。
施家君並指出，醫療用血需求穩定且持續，捐血雖是一項簡單行動，卻可能成為病患急需時的重要支持，此次熱血相傳捐血活動，不僅凝聚園區企業與員工向心力，也讓公益關懷從園區出發，擴散至城市每個需要幫助的角落，未來將持續結合園區企業、社團及在地資源，推動更多公益、健康與永續行動，讓高雄軟體園區成為兼具產業競爭力、創新活力與人文溫度的優質園區。
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施家君說，此次熱血相傳公益捐血活動，在高雄軟體園區廠商及從業人員熱烈支持下，成果亮眼，共有76人成功捐血，募集115袋、總血量達28750cc，每一袋熱血都象徵一份關懷，也代表高雄軟體園區以行動落實「捐出一袋血，傳遞一份愛」的公益精神。