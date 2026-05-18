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一組號碼重複開 20 次！若中特別獎店家恐慘賠 2 億

▲稅務機關強調，發票開錯並不會損害消費者的兌獎權益，只要民眾手持的發票符合給獎規定，依然能夠順利領取獎金。（圖／記者潘毅攝）

消費者兌獎權益不受損！重複獎金由店家認賠

為店家重複開立發票，導致代發獎金單位多付出的獎金，依照《統一發票給獎辦法》第 15 條之 1 的規範，該筆溢付的款項應由該營業人負責賠償。

竟有 20 張同號發票在不同人手上！新北市一間小吃麵店近期因店內系統出錯，重複開立多張「相同字軌號碼」的電子發票給不同客人。店家發現問題當下，除了立刻請資訊廠商修復外，也同步在社群網路上發布公告，懇求客人協助將開錯的發票拿回店內作廢重開，無奈最終仍有約 20 張發票行蹤不明，讓店家在開獎前面臨賠償 2 億元的潛在風險。財政部北區國稅局近期分享一則宣導案例，轄區內一家麵食小吃店因發票系統發生故障，在 3 至 4 月期的一天內，不慎開出多張「」的發票。雖然店家察覺後馬上通報國稅局，並試圖在社群上發文尋回這些發票作廢重新開立，但至今仍有大約 20 張無法追回，散落在不同客人手中。隨著財政部即將在 5 月 25 日開出 3、4 月期統一發票中獎號碼，一旦這組重複的號碼幸運對中特別獎 1,000 萬元，店家最高可能得賠付高達 2 億元的溢付獎金。稅務人員表示，發票開錯並不會損害消費者的兌獎權益，只要民眾手持的發票符合給獎規定，依然能夠順利領取獎金。然而，因針對電子發票字軌號碼重複開立且無法收回作廢的情況，依據《加值型及非加值型營業稅法》第 48 條，原本可處以銷售額 1% 的罰鍰，金額介於 1,500 元至 1.5 萬元之間。不過，考量到該店已經主動向國稅局報備，符合《稅務違章案件減免處罰標準》第 16 條第 5 款的免罰規定，因此得以免除罰款，但此豁免條款一年內僅限適用 3 次。財務會計專家分析，若5月25日開出的中獎號碼真的與這20張發票吻合，後續仍需深入調查系統當機的原因，釐清究竟是軟體廠商的責任、人員操作不當還是合約內容的規範，才有空間進一步討論如何分攤這筆賠償金。不過在實際開獎之前，這家小店仍須先承受賠償高達2億元的潛在壓力。