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賴政府執政將滿2週年，台灣可謂在夾縫中求進，外部地緣政治的劇烈變動與美方經貿政策的調整，考驗著執政團隊的應變力，內部則因「朝小野大」情況，讓朝野對峙與憲政挑戰日益白熱化。然而，縱使內外夾擊，賴政府依然在風雨中穩住陣腳，不僅寫下15年來最好的經濟增長紀錄，更在多項內政改革上取得進展，《NOWnews今日新聞》也盤點這2年來，在內政與經濟、社福等領域中的具體施政成果。台灣經濟發展表現亮眼，2025年台灣經濟成長率預達8.68%，創下近15年來新高，贏中國，人均GDP突破3.9萬美元，超越日韓，而今年第一季經濟成長率高達13.69%，創下39年來新高，失業率3.34%則創25年來新低，國民人均GDP更已超越日韓；在股市方面，更是突破4萬點的歷史成績，擠身全球第8大股市。亮眼的經濟成長紅利也落實於基層薪資，基本工資月薪已從2016年的20,008元調升至29,500元，每人每月的經常性薪資在去年更是突破47,000 元；為了減輕受薪階級負擔，政府宣布2026年將再度提高免稅額，包含單身新鮮人、雙薪家庭、四口之家、三代同堂者均提高免稅額，預計將有247萬名勞工因此受惠。在育兒政策方面，政府實施「0-6歲國家養2.0」政策，擴大生育補助至每胎10萬元，並提供最高15萬元的不孕症補助，同時推出以「時」申請的家庭照顧假、以「日」申請育嬰假（雙親合計60日），打造友善職場；針對教育，政府落實高中職免學費，定額減免私立大專學雜費，同時補貼校內住宿費等。此外，針對青年設立的「百億海外圓夢基金計畫」，目前已錄取1,463位青年，青年接續赴丹麥、美國、捷克等國家進行交流，「讓國家替你圓夢」。在交通與居住方面，TPASS行政院通勤月票政策獲得85%的高滿意度，累計使用人次已突破17.42億，每月約125萬人常態使用；「居住正義」則透過「租金補貼」多管齊下，目前已直接興辦社會住宅12萬3077戶、社宅包租代管累積媒合21萬1128戶、租金補貼累計核定91萬3867戶。在弱勢照護與農業保障部分，6大社福津貼將調增23.5%，總受惠人數89萬人，而農民退休儲蓄金目前參與人數11.4萬人，政府負擔比例由50% 提高至60%。面對社會治安考驗，政府祭出「強力打詐」措施，預計於2025年12月將詐騙財損降低69%；假投資詐騙、假買家騙賣家詐騙案數下降51%。在國防安全上，2016年起，軍公教加薪4次，累計漲幅達14%外，調升志願役加給最高1.5萬元、戰鬥部隊加給最高1.2萬元；此外，政府堅定推動國艦國造與國機國造，除了花蓮艦交船、澎湖艦下水、台北艦成軍、西拉雅號下水外，新式高教機交機已達52架。另外，賴政府也成立「百億癌症新藥基金」，目標2030年癌症死亡減少 1/3；長照2.0部分，2026年 預算編列1,153億元，包含服務人數、經費、人力、據點都會再升級。