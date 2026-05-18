財神爺持續隱身！威力彩第115000040期今晚開獎，第一區中獎號碼為06、07、14、25、29、34，第二區中獎號碼04。台灣彩券公司公布派彩結果，本期威力彩頭獎未開出，已連續22期摃龜。下一期威力彩將於5月21日開獎，台彩預估，當天銷售金額約1.35億元至1.45億元，5月21日威力彩頭獎累積獎金預估上看5.6億元。

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5月18日今彩539獎落台中、南投

今（18）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出2注，分別由台中市中區篤行路19-1號1樓「旺萊旺彩券行」、南投縣南投市仁和里彰南路二段56號1樓「爆紅彩券行」開出。

▲今（18）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出2注。（圖／記者潘毅攝）
▲今（18）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出2注。（圖／記者潘毅攝）
🟡5月18日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區06、07、14、25、29、34，第二區04

今彩539：08、15、20、32、33。
39樂合彩：08、15、20、32、33。

3星彩：8、7、4。
4星彩：1、1、2、0。

※派彩結果以台彩官網資料為主

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...