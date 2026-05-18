財神爺持續隱身！威力彩第115000040期今晚開獎，第一區中獎號碼為06、07、14、25、29、34，第二區中獎號碼04。台灣彩券公司公布派彩結果，本期威力彩頭獎未開出，已連續22期摃龜。下一期威力彩將於5月21日開獎，台彩預估，當天銷售金額約1.35億元至1.45億元，5月21日威力彩頭獎累積獎金預估上看5.6億元。
5月18日今彩539獎落台中、南投
今（18）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出2注，分別由台中市中區篤行路19-1號1樓「旺萊旺彩券行」、南投縣南投市仁和里彰南路二段56號1樓「爆紅彩券行」開出。
🟡5月18日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區06、07、14、25、29、34，第二區04。
今彩539：08、15、20、32、33。
39樂合彩：08、15、20、32、33。
3星彩：8、7、4。
4星彩：1、1、2、0。
※派彩結果以台彩官網資料為主
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（18）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出2注，分別由台中市中區篤行路19-1號1樓「旺萊旺彩券行」、南投縣南投市仁和里彰南路二段56號1樓「爆紅彩券行」開出。
威力彩：第一區06、07、14、25、29、34，第二區04。
今彩539：08、15、20、32、33。
39樂合彩：08、15、20、32、33。
3星彩：8、7、4。
4星彩：1、1、2、0。
※派彩結果以台彩官網資料為主