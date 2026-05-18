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▲陳列多項具地方代表性的農村選品，如高雄山茶、香蕉花檸檬咖啡、日光小林大滿禮盒及文創小物，展現農村產業的文化底蘊與風味特色。（圖／翻攝畫面）

▲旅展舞台現場與民眾互動，透過介紹農村社區特色與趣味活動，吸引許多民眾參與，現場氣氛熱鬧。（圖／翻攝畫面）

2026高雄旅行公會國際旅展已圓滿落幕，此次高市府農業局以深耕多年的農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」為核心，於旅展打造特色展區，結合農村體驗、小旅行遊程、地方特色伴手禮及互動活動，邀請全國民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受農村慢旅的魅力與人情味。今年高雄館以「夏季消暑趣」為主題，精選多條兼具文化、生態與食農教育特色的農村遊程，包括杉林日光小林大武壠族文化體驗、梓官赤崁聚落海線旅行、永安新港社區漁事體驗，以及旗山糖廠椪糖DIY、圓富社區阿嬤咖啡體驗、山澗八里客庄走讀與紅龜粿手作等，讓民眾從手作、飲食、導覽與地方故事中，重新認識高雄農村的多元風貌。除了遊程推廣，展區同步展示高雄農村特色好物，包括獲獎無數的高雄山茶禮盒、日光小林大滿禮盒、糖廠社區香蕉花檸檬掛耳咖啡及蕉桂烏龍茶等人氣商品，將高雄土地的芳香直接帶到民眾面前，透過茶香、果香與職人精神，展現高雄農村品牌的深厚底蘊與創新能量，展覽期間更規劃多項互動行銷活動，吸引民眾駐足參觀。農業局表示，「高雄一日農夫體驗趣」持續透過串聯地方創生、文化保存與永續觀光，讓農村不只是觀光景點，更是體驗土地文化與生活價值的重要場域。此次透過高雄國際旅展平台，除了推廣高雄農村旅遊，也期待吸引更多旅行業者與民眾實際走訪社區，帶動農村觀光與地方產業發展。農業局長姚志旺表示，高雄擁有豐富多樣的農村景觀與文化故事，從山林茶香到海港漁村，每一處都充滿最真摯的人情味。我們誠摯邀請全國旅客走進高雄農村，放慢步調、深入體驗，讓我們一起「夏季消暑趣」，尋回那份最單純、最原始的快樂，共同發現屬於高雄土地最美好的風景。」更多高雄農村旅遊與活動資訊，請至「高雄市政府農業局官網」或追蹤「高雄一日農夫體驗趣Facebook粉絲專頁。