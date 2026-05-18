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貓咪碰到微量花粉就腎衰竭！不可輕忽的居家植物中毒危機

▲百合花、蘇鐵、杜鵑花和長壽花，對貓咪來說是劇毒，僅需接觸極少量花粉，便可能在短時間內引發急性腎衰竭。（圖／新北動保處）

貓奴必看！貓咪居家植物紅綠燈清單

紅燈區（絕對禁止，具極高致死率）：

百合花：

蘇鐵（西鐵）：

杜鵑花：

長壽花：

▲百合花全株對貓咪來說都是劇毒， 僅需極少量即會引發急性腎衰竭。（圖／新北動保處）

黃燈區（避免接觸，具強烈刺激性）：

綠燈區（貓咪友善，相對安全）：

▲新北動保處公布「居家植物紅綠燈清單」。（圖／Gemini生成）

貓咪誤食中毒怎麼辦？獸醫親授應變三步驟

近年在家種植植物綠化環境蔚為風潮，許多民眾習慣擺放各種盆栽點綴室內空間，但這些美觀的綠意背後，可能對家中的喵星人暗藏致命威脅！據國內外寵物醫療數據統計，居家植物中毒高居貓咪意外死傷的前三名。新北市動保處特別發出警訊，指出常見的「百合花」堪稱貓咪的頭號毒物殺手，呼籲飼主在布置居家環境前，務必核對清單，給毛寶貝一個真正安全的避風港。新北動保處指出。貓咪只要接觸到極少量的花粉，或是誤飲了插過百合花的花瓶水，就可能在短時間內引發急性腎衰竭。獸醫師強調，若未能在中毒初期的黃金 4 小時內及時送醫進行處置，將迅速演變成不可逆的腎功能衰竭，大幅提升致死率。此外，生活中常見的裝飾盆栽如蘇鐵（西鐵）、杜鵑花及萬年青等，對貓咪的神經系統、肝臟及口腔黏膜也會造成嚴重的不可逆傷害。為了方便飼主快速辨識，動保處特別將常見的居家植物區分為三大類燈區，請各位家長務必牢記：僅需極少量即會引發急性腎衰竭。易引發嚴重的肝衰竭或神經損害。含有毒素，易導致貓咪休克或神經症狀。誤食會造成心臟不適與嚴重腸胃炎。： 這些植物含有草酸鈣結晶，貓咪誤食會導致口腔灼痛、舌頭紅腫、瘋狂流口水（流涎）以及劇烈嘔吐。這類植物對貓咪無毒，適合作為室內綠化。但即便安全，仍建議觀察並避免貓咪過度啃食，以免因攝取過多植物纖維而引發消化不良或嘔吐。動保處獸醫師提醒，當發現家中貓咪突然出現異常流口水、嘔吐、腹瀉、精神萎靡或步態不穩等中毒徵兆，且家中有紅、黃燈植物時，飼主應立即採取以下緊急應變措施：第一時間拍攝嫌疑植物的照片，或直接收集現場殘骸。飼主千萬不要自作聰明幫貓咪催吐，以免造成嘔吐物誤入氣管的二次傷害。帶著植物證據，立刻將貓咪送往動物醫院交由專業獸醫診治。新北市動保處呼籲，守護毛寶貝的健康與居家飲食安全是飼主的共同責任，若因疏忽導致寵物誤食中毒受傷，恐會觸犯《動物保護法》中的過失傷害動物條款。