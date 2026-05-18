近年在家種植植物綠化環境蔚為風潮，許多民眾習慣擺放各種盆栽點綴室內空間，但這些美觀的綠意背後，可能對家中的喵星人暗藏致命威脅！據國內外寵物醫療數據統計，居家植物中毒高居貓咪意外死傷的前三名。新北市動保處特別發出警訊，指出常見的「百合花」堪稱貓咪的頭號毒物殺手，呼籲飼主在布置居家環境前，務必核對「居家植物紅綠燈」清單，給毛寶貝一個真正安全的避風港。
貓咪碰到微量花粉就腎衰竭！不可輕忽的居家植物中毒危機
新北動保處指出，對人類安全無害的百合花，全株對貓咪皆具備強烈劇毒。貓咪只要接觸到極少量的花粉，或是誤飲了插過百合花的花瓶水，就可能在短時間內引發急性腎衰竭。
獸醫師強調，若未能在中毒初期的黃金 4 小時內及時送醫進行處置，將迅速演變成不可逆的腎功能衰竭，大幅提升致死率。此外，生活中常見的裝飾盆栽如蘇鐵（西鐵）、杜鵑花及萬年青等，對貓咪的神經系統、肝臟及口腔黏膜也會造成嚴重的不可逆傷害。
貓奴必看！貓咪居家植物紅綠燈清單
為了方便飼主快速辨識，動保處特別將常見的居家植物區分為三大類燈區，請各位家長務必牢記：
紅燈區（絕對禁止，具極高致死率）：
百合花： 僅需極少量即會引發急性腎衰竭。
蘇鐵（西鐵）： 易引發嚴重的肝衰竭或神經損害。
杜鵑花： 含有毒素，易導致貓咪休克或神經症狀。
長壽花： 誤食會造成心臟不適與嚴重腸胃炎。
黃燈區（避免接觸，具強烈刺激性）：
黃金葛、萬年青、龜背芋、蘆薈： 這些植物含有草酸鈣結晶，貓咪誤食會導致口腔灼痛、舌頭紅腫、瘋狂流口水（流涎）以及劇烈嘔吐。
綠燈區（貓咪友善，相對安全）：
貓草（小麥草）、波士頓腎蕨、吊蘭、蝴蝶蘭： 這類植物對貓咪無毒，適合作為室內綠化。但即便安全，仍建議觀察並避免貓咪過度啃食，以免因攝取過多植物纖維而引發消化不良或嘔吐。
貓咪誤食中毒怎麼辦？獸醫親授應變三步驟
動保處獸醫師提醒，當發現家中貓咪突然出現異常流口水、嘔吐、腹瀉、精神萎靡或步態不穩等中毒徵兆，且家中有紅、黃燈植物時，飼主應立即採取以下緊急應變措施：
拍照記錄： 第一時間拍攝嫌疑植物的照片，或直接收集現場殘骸。
切勿自行催吐： 飼主千萬不要自作聰明幫貓咪催吐，以免造成嘔吐物誤入氣管的二次傷害。
把握黃金4小時： 帶著植物證據，立刻將貓咪送往動物醫院交由專業獸醫診治。
新北市動保處呼籲，守護毛寶貝的健康與居家飲食安全是飼主的共同責任，若因疏忽導致寵物誤食中毒受傷，恐會觸犯《動物保護法》中的過失傷害動物條款。
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新北動保處指出，對人類安全無害的百合花，全株對貓咪皆具備強烈劇毒。貓咪只要接觸到極少量的花粉，或是誤飲了插過百合花的花瓶水，就可能在短時間內引發急性腎衰竭。
獸醫師強調，若未能在中毒初期的黃金 4 小時內及時送醫進行處置，將迅速演變成不可逆的腎功能衰竭，大幅提升致死率。此外，生活中常見的裝飾盆栽如蘇鐵（西鐵）、杜鵑花及萬年青等，對貓咪的神經系統、肝臟及口腔黏膜也會造成嚴重的不可逆傷害。
為了方便飼主快速辨識，動保處特別將常見的居家植物區分為三大類燈區，請各位家長務必牢記：
紅燈區（絕對禁止，具極高致死率）：
百合花： 僅需極少量即會引發急性腎衰竭。
蘇鐵（西鐵）： 易引發嚴重的肝衰竭或神經損害。
杜鵑花： 含有毒素，易導致貓咪休克或神經症狀。
長壽花： 誤食會造成心臟不適與嚴重腸胃炎。
黃金葛、萬年青、龜背芋、蘆薈： 這些植物含有草酸鈣結晶，貓咪誤食會導致口腔灼痛、舌頭紅腫、瘋狂流口水（流涎）以及劇烈嘔吐。
綠燈區（貓咪友善，相對安全）：
貓草（小麥草）、波士頓腎蕨、吊蘭、蝴蝶蘭： 這類植物對貓咪無毒，適合作為室內綠化。但即便安全，仍建議觀察並避免貓咪過度啃食，以免因攝取過多植物纖維而引發消化不良或嘔吐。
動保處獸醫師提醒，當發現家中貓咪突然出現異常流口水、嘔吐、腹瀉、精神萎靡或步態不穩等中毒徵兆，且家中有紅、黃燈植物時，飼主應立即採取以下緊急應變措施：
拍照記錄： 第一時間拍攝嫌疑植物的照片，或直接收集現場殘骸。
切勿自行催吐： 飼主千萬不要自作聰明幫貓咪催吐，以免造成嘔吐物誤入氣管的二次傷害。
把握黃金4小時： 帶著植物證據，立刻將貓咪送往動物醫院交由專業獸醫診治。
新北市動保處呼籲，守護毛寶貝的健康與居家飲食安全是飼主的共同責任，若因疏忽導致寵物誤食中毒受傷，恐會觸犯《動物保護法》中的過失傷害動物條款。