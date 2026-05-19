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▲執行登檢和帶回「宏泰58號」的時任179艇艇長阮仲慶。（圖／記者朱永強攝）

▲海巡署最終成功登檢「宏泰58號」。（圖／海巡署提供）

▲海巡署在克制不拉高衝突的底線下，主要透過精湛的控船技巧逼退中國海警船或越界漁船。（圖／記者朱永強攝）

近年來中國灰色地帶襲擾加劇，原本是單純海域執法機關的海巡署，如今也肩負起國安的前線新任務。2025年2月，中資背景的多哥籍散貨船「宏泰58號」惡意勾斷台澎第3海纜，海巡署不僅成功在惡劣海象中將嫌犯移送法辦，更寫下全球首例以刑事程序追訴海纜損壞案的紀錄。《NOWNEWS今日新聞》專訪當時「海上大圍捕」的指揮官、時任台南海巡隊長簡日成，以及時任179號巡防艇艇長阮仲慶，揭密在「不拉高衝突、堅定捍衛主權」的底線下，如何在大浪中和敵人大玩「海上心理戰」。「兩船的船舷落差高達三、四公尺，根本沒辦法直接躍過去。」時任艇長阮仲慶站在船頭，背後是遭扣押的散貨船「宏泰58號」，回憶起登檢的那一夜，語氣依舊緊迫。當時海象惡劣、浪高3米，100噸級的巡防艇在黑夜中嘗試登檢1500噸、鏽跡斑斑的「宏泰58號」海巡靠攏準備登檢，但對方卻放下一具幾近斷裂、破損嚴重的舊繩梯，看著恐有人身安全的危險繩梯，阮仲慶果斷下令取消當下登檢，並不斷「道德勸說」，要求船長跟隨巡防艇回到安平港接受調查，要在驚濤駭浪中捍衛主權，靠的全是極致的心理戰。夜間登檢失敗後，海巡隨即展開海上伴航與談判。阮仲慶不斷透過無線電跟船長協調，「你們如果沒有配合我們，你一定沒有辦法離開台灣海域！」 與此同時，海巡同仁全副武裝站在巡防艇甲板上，時刻嚴密監視宏泰58號的動態。簡日成補充，這是一場跨單位的聯合大圍捕。在登檢前，海巡後端指揮體系就已經進行橫向聯繫，通知周邊的其他船艦進行部署支援，包括北部的布袋隊、西部的澎湖海巡隊、南部的高雄隊，甚至調派了南基隊的900噸大型艦旗津艦，「我那時打給阮仲慶說：你要拖時間！如果他要跑，你要好好跟他道德勸說」，他說道。由於被團團包圍，且面臨「不配合就離不開台海」的心理壓力下，中國船長最終放棄抵抗，乖乖配合巡防艇回到安平港接受調查。面對對岸海警船與越界漁船的常態侵擾，海巡基層究竟如何既不拉高衝突態勢，又能堅定捍衛我國主權立場？簡日成主任坦言，公務船的應對都有標準作業，海巡署有「海域執法作業規範」，到什麼程度做什麼都寫得很清楚，有一套常態的處理模式。至於越界漁船，近年來由於對岸也有管制，案件數量其實已減少許多。不過，雖然規範中明確提到「水砲」和「對空鳴槍」，但這是否意味著海巡署曾對中國海警船使用過？簡日成則低調表示：「這議題比較敏感，但我們沒有對中國海警船實施過。」沒辦法開槍，海巡艇只能大膽游走在危險邊緣。先前海巡署副署長謝慶欽曾透露，海巡弟兄主要透過精湛的操船技巧，在近距離內驅離對方卻不發生碰撞。簡日成進一步解說，這個有時候跟1972《國際海上避碰規則》是有點相違背的。那種逼迫的行為，有時候甚至要跑到對方的船頭去。簡日成解釋，相較於巨大的中國公務船，我國的巡防艇船體較小、靈敏度高。如果對方靠近禁限制水域，海巡船就會靈活佔據「內側」往外，強行用自己的船首航向逼迫對方轉向。但貼身肉搏萬一對方轉向不及，可能就會直接發生碰撞，完全在考驗第一線艇長的膽識與操船技術。相較於面對中國海警船的克制，第一線的海巡副艇長陳泰炎則透露，如果面對的是違規的越界漁船，倘若一直驅離都趕不走、堅持要在強行非法作業的話，確實曾採取過「噴水（水砲）攻擊」進行驅離。