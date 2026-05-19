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5/20天赦日極強轉運！「五火當旺」進赤馬紅羊極火月

▲5月20日是2026年第3個天赦日，當日正逢「五火當旺」，擁有極強的轉運磁場，命理專家建議可在這天前往廟宇參拜改運。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）

5/20天赦日怎麼拜？拜拜「多講4句」轉運翻身：挑吉時更靈驗

可挑選吉時「火時」參拜，也就是巳時（上午9時～上午11時）

參 拜當下，可念出4句口訣「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至」

▲王老師建議，5月20日天赦日當天，可挑選吉時「火時」參拜，也就是巳時（09:00~11:00）前往參拜。（圖／記者李政龍攝）

5/20天赦日誰要拜？命理師點名「4生肖、4類人」：下半年不漏財

「老闆、業務、最近火氣大、衝動破財」4類人，以及2026犯太歲4生肖「馬、鼠、牛、兔」

▲王老師建議，除了「老闆、業務、最近火氣大、衝動破財」4類人以外，2026馬年犯太歲4生肖「馬、鼠、牛、兔」也要把握時機參拜。（圖／取自photoAC）

錯過5/20天赦日不用怕！2026天赦日還有3次

2026丙午年第3個天赦日正逢明天5月20日，天赦日具備向玉皇大帝求赦罪、轉運的意義，根據易經專家「王老師」王昆山表示，5月20日當天「五火當旺」，擁有極強的轉運磁場，建議一定要前往廟裡參拜，，才有機會留住下半年財庫。易經專家「王老師」王昆山表示，5月20日這天一定要前往廟裡參拜，當日正逢九紫離火運、火年、火月、火日，「五火當旺」擁有極強的轉運磁場，且時序進入赤馬紅羊極火月份，磁場激進下，易有口舌是非或因衝動破財等意外。王老師指出，，並避免於午時前往祭拜。，使你財運大增、事業順利、化解阻礙。王老師進一步提到，明天天赦日記得把握機會參拜，讓下半年財庫不漏，賺到的錢更能留得住。天赦日在民間習俗中是玉皇大帝特赦開恩的日子，信眾會特別挑選這天到廟裡參拜，並向神明懺悔過錯、祈求寬恕、被視為化解過錯、消除病痛厄運最靈驗之時，也是祈求轉運與補財庫的最佳吉日。不過天赦日一年中僅有5到7天，