2026丙午年第3個天赦日正逢明天5月20日，天赦日具備向玉皇大帝求赦罪、轉運的意義，根據易經專家「王老師」王昆山表示，5月20日當天「五火當旺」，擁有極強的轉運磁場，建議一定要前往廟裡參拜，並念4句口訣「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至」即可轉運化解阻礙，亦提醒犯太歲4生肖「馬、鼠、牛、兔」把握機會參拜，才有機會留住下半年財庫。

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5/20天赦日極強轉運！「五火當旺」進赤馬紅羊極火月

易經專家「王老師」王昆山表示，5月20日這天一定要前往廟裡參拜，當日正逢九紫離火運、火年、火月、火日，「五火當旺」擁有極強的轉運磁場，且時序進入赤馬紅羊極火月份，磁場激進下，易有口舌是非或因衝動破財等意外。

▲5月20日是2026年第3個天赦日，當日正逢「五火當旺」，擁有極強的轉運磁場，命理專家建議可在這天前往廟宇參拜改運。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）
▲5月20日是2026年第3個天赦日，當日正逢「五火當旺」，擁有極強的轉運磁場，命理專家建議可在這天前往廟宇參拜改運。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）
5/20天赦日怎麼拜？拜拜「多講4句」轉運翻身：挑吉時更靈驗

王老師指出，可挑選吉時「火時」參拜，也就是巳時（上午9時～上午11時），並避免於午時前往祭拜。拜當下，可念出4句口訣「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至」，使你財運大增、事業順利、化解阻礙。

▲王老師建議，5月20日天赦日當天，可挑選吉時「火時」參拜，也就是巳時（09:00~11:00）前往參拜。（圖／記者李政龍攝）
▲王老師建議，5月20日天赦日當天，可挑選吉時「火時」參拜，也就是巳時（09:00~11:00）前往參拜。（圖／記者李政龍攝）
5/20天赦日誰要拜？命理師點名「4生肖、4類人」：下半年不漏財

王老師進一步提到，明天天赦日「老闆、業務、最近火氣大、衝動破財」4類人，以及2026犯太歲4生肖「馬、鼠、牛、兔」記得把握機會參拜，讓下半年財庫不漏，賺到的錢更能留得住。

▲王老師建議，除了「老闆、業務、最近火氣大、衝動破財」4類人以外，2026馬年犯太歲4生肖「馬、鼠、牛、兔」也要把握時機參拜。（圖／取自photoAC）
▲王老師建議，除了「老闆、業務、最近火氣大、衝動破財」4類人以外，2026馬年犯太歲4生肖「馬、鼠、牛、兔」也要把握時機參拜。（圖／取自photoAC）
錯過5/20天赦日不用怕！2026天赦日還有3次

天赦日在民間習俗中是玉皇大帝特赦開恩的日子，信眾會特別挑選這天到廟裡參拜，並向神明懺悔過錯、祈求寬恕、被視為化解過錯、消除病痛厄運最靈驗之時，也是祈求轉運與補財庫的最佳吉日。

不過天赦日一年中僅有5到7天，以今（2026）年為例，包括農曆3月5日、農曆5月4日、農曆5月20日、農曆7月19日、農曆10月1日、農曆12月16日，總計6天，明5月20日天赦日是今年第3個天赦日，倘若不小心錯過，到年底前還有3次天赦日可把握。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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