氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，未來一周台灣將持續受到暖氣團影響，各地白天高溫炎熱，部分地區恐再飆36度以上。雖然周四、周五各地水氣略增，午後降雨機率稍提高，但周末後又會再度轉乾，甚至可能出現更高溫。至於下周三、四，則需留意梅雨季第4波鋒面南下。
全台熱爆「南部高溫飆36度」！山區有局部短暫陣雨
吳德榮指出，昨（18）日全台各地高溫普遍落在34至36度之間，炎熱感相當明顯，而今（19）日清晨各地仍維持晴朗穩定天氣，只有雲嘉沿海因陸風環流影響，出現局部雲層發展與小範圍降水回波，但因未觸及雨量站，因此沒有實際降雨紀錄。
根據截至今日凌晨4時42分觀測資料，各地平地最低溫約落在17至21度之間，早晚仍稍有涼意。不過白天氣溫將迅速攀升，今日北部氣溫預估落在20至34度、中部21至34度、南部20至36度、東部19至34度，南部高溫甚至有機會再度逼近36度。
吳德榮透露，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天台灣附近大氣環境將持續穩定，白天幾乎是典型「晴熱如夏」的天氣型態，民眾外出務必做好防曬、防中暑措施。雖然整體降雨不多，但山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨發生機率。
下周三「梅雨季第4波鋒面」可能南下！台灣又炸雨彈
至於未來一周天氣變化，周四至下周二（21日至26日）期間，滯留鋒將從日本南方海面一路向西延伸至華南地區，並在附近南北徘徊，不過台灣仍位於鋒面前方的暖氣團內，因此整體大氣狀況依舊偏穩定。
其中，周四、周五（21、22日）因水氣稍微增加，山區午後局部降雨機率也會略為提高，但各地白天仍維持高溫炎熱的「晴熱如夏」型態；到了周六（23日）至下周二，水氣又會再度減少，午後雷陣雨範圍縮小，高溫有機會進一步上升，天氣甚至可能熱到有如盛夏。
此外，吳德榮也提醒，目前最新模式顯示，下周三、四（27、28日）梅雨季第4波鋒面有機會南下影響台灣。不過，由於時間仍偏久，各國模式還在持續調整中，後續變化仍需持續觀察。
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吳德榮指出，昨（18）日全台各地高溫普遍落在34至36度之間，炎熱感相當明顯，而今（19）日清晨各地仍維持晴朗穩定天氣，只有雲嘉沿海因陸風環流影響，出現局部雲層發展與小範圍降水回波，但因未觸及雨量站，因此沒有實際降雨紀錄。
吳德榮透露，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天台灣附近大氣環境將持續穩定，白天幾乎是典型「晴熱如夏」的天氣型態，民眾外出務必做好防曬、防中暑措施。雖然整體降雨不多，但山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨發生機率。
下周三「梅雨季第4波鋒面」可能南下！台灣又炸雨彈
至於未來一周天氣變化，周四至下周二（21日至26日）期間，滯留鋒將從日本南方海面一路向西延伸至華南地區，並在附近南北徘徊，不過台灣仍位於鋒面前方的暖氣團內，因此整體大氣狀況依舊偏穩定。
其中，周四、周五（21、22日）因水氣稍微增加，山區午後局部降雨機率也會略為提高，但各地白天仍維持高溫炎熱的「晴熱如夏」型態；到了周六（23日）至下周二，水氣又會再度減少，午後雷陣雨範圍縮小，高溫有機會進一步上升，天氣甚至可能熱到有如盛夏。
此外，吳德榮也提醒，目前最新模式顯示，下周三、四（27、28日）梅雨季第4波鋒面有機會南下影響台灣。不過，由於時間仍偏久，各國模式還在持續調整中，後續變化仍需持續觀察。