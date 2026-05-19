不少人都嚮往退休後可到鄉下生活，種種花草、享受大自然，不過從都市搬到鄉下，可能沒有想像中的那麼美好。出版《讓家照顧你的後半輩子》作家林黛羚曾表示，賣掉都市房子，到鄉下過著退休生活不一定很美好，最好先考慮醫療、老後體力、社交關係3件事情，再決定要不要移居鄉下生活。
退休搬到鄉下後悔了 搬家前先考量3問題
日本有一對夫妻退休後，把城市的小公寓賣掉，到鄉下買了一間被大自然包圍的中古屋，但妻子生活3年後開始後悔，因為每次購買生活用品，都要開車20分鐘才能到超市，看醫生也很不方便，中古屋有修繕、花園整理等費用要支出，讓妻子感到經濟出現壓力，沒辦法融入當地生活的妻子，更有想回到都市生活的念頭，現在夫妻倆正在考慮賣掉鄉下房子，回到城市生活。
家居生活專家、作家林黛羚曾出版過《讓家照顧你的後半輩子》、《後半輩子最想住的家》等書，幫助大家了解退休宅規劃，林黛羚曾在專欄分享，有一位54歲的單身女子雯雯，住在台中中國醫藥大學附近，規劃退休後回到老家三義買地、蓋房，喜歡種植花草的她，也想搬回鄉下跟爸媽學種田，不過有3件事情，讓雯雯開始考慮是不是真的要搬回鄉下生活。
1、老後醫療方便程度
住在中國醫藥大學附近的雯雯，就醫很方便，生病的時候不用從三義舟車勞頓，只要看診時間快到的時候，再走到醫院就可以了，也不用拖著不舒服的身體，在現場苦苦等候，若是有跨天數的看診，也不需要每天鄉下、城市來回跑，雯雯身體狀況也需要定期回診，往返醫院也是要考量的問題。
2、退休體力能否維持
退休後想要種植花草的雯雯，再回到鄉下看地後，開始思考「農地」是不是真的適合她，因為農地面積廣闊，有很多事情要處理，像是除草、除蟲、施肥等，現在她可以照顧好兩個陽台的綠植，但200坪的農地，她不得不考慮自己體力能不能負荷。
3、退休社交也重要
雯雯平時喜歡做料理，跟朋友們一起在家裡聚餐聊天，但如果搬到鄉下後，社交圈非常不同，要重新認識朋友，若無法融入當地社交圈，很容易感到孤獨，雯雯在考慮過後，覺得還是住在都市比較好。
林黛羚表示，她聽過很多人孤注一擲賣掉都市房子，到鄉下蓋屋住，後來又後悔的慘況，因為鄉下的房子很難賣掉，都市的房子又買不回來，隨著年紀漸長，體力大不如前，如果要看醫生、復健，都還要大老遠跑到都市，林黛羚也提醒大家，在決定搬到鄉下前，一定要考慮清楚。
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日本有一對夫妻退休後，把城市的小公寓賣掉，到鄉下買了一間被大自然包圍的中古屋，但妻子生活3年後開始後悔，因為每次購買生活用品，都要開車20分鐘才能到超市，看醫生也很不方便，中古屋有修繕、花園整理等費用要支出，讓妻子感到經濟出現壓力，沒辦法融入當地生活的妻子，更有想回到都市生活的念頭，現在夫妻倆正在考慮賣掉鄉下房子，回到城市生活。
家居生活專家、作家林黛羚曾出版過《讓家照顧你的後半輩子》、《後半輩子最想住的家》等書，幫助大家了解退休宅規劃，林黛羚曾在專欄分享，有一位54歲的單身女子雯雯，住在台中中國醫藥大學附近，規劃退休後回到老家三義買地、蓋房，喜歡種植花草的她，也想搬回鄉下跟爸媽學種田，不過有3件事情，讓雯雯開始考慮是不是真的要搬回鄉下生活。
住在中國醫藥大學附近的雯雯，就醫很方便，生病的時候不用從三義舟車勞頓，只要看診時間快到的時候，再走到醫院就可以了，也不用拖著不舒服的身體，在現場苦苦等候，若是有跨天數的看診，也不需要每天鄉下、城市來回跑，雯雯身體狀況也需要定期回診，往返醫院也是要考量的問題。
2、退休體力能否維持
退休後想要種植花草的雯雯，再回到鄉下看地後，開始思考「農地」是不是真的適合她，因為農地面積廣闊，有很多事情要處理，像是除草、除蟲、施肥等，現在她可以照顧好兩個陽台的綠植，但200坪的農地，她不得不考慮自己體力能不能負荷。
3、退休社交也重要
雯雯平時喜歡做料理，跟朋友們一起在家裡聚餐聊天，但如果搬到鄉下後，社交圈非常不同，要重新認識朋友，若無法融入當地社交圈，很容易感到孤獨，雯雯在考慮過後，覺得還是住在都市比較好。