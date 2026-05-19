我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秦昊（左）看似沈默寡言，但其實很懂得哄伊能靜（右）開心。（圖／翻攝自YouTube 芒果TV熱播綜藝）

伊能靜和秦昊近來登上《妻子的浪漫旅行2026》，和其他夫妻檔李純、馬頔、孫楊、張豆豆，以及金莎、孫丞瀟一同用餐，當眾人聊到，如果你的另一半誇別的異性好看，你會生氣嗎？伊能靜說這個問題他們之前就發生過，結果秦昊回她，「妳好看，妳也得允許別人好看吧。」眾人大笑點頭，不少網友都說他真的太高招，夫妻倆都是高情商。《妻子的浪漫旅行2026》節目組送上許多QA問題給夫妻檔，其中一題是，如果另一半誇獎別的異性好看，你會生氣嗎？伊能靜馬上看向秦昊，「你把上次怎麼回我的說。」秦昊想了想後，深情又誠懇地說，「妳好看，妳也得允許別人好看，不能只有妳好看，不讓別人好看吧。」超寵溺答案讓所有人都佩服不已。伊能靜問坐在對面的李純，「他這樣說完，妳會怎麼回？」李純馬上說，「那我覺得我是最好看的！」伊能靜拍桌表示認同，看著秦昊說，「我那時候就應該這麼回答你！」另外一題是，如果愛人和別人聊得很開心，你的第一反應是什麼？伊能靜馬上連環問，「異性嗎、漂亮嗎、是他的菜嗎？」把所有人逗樂。不過伊能靜後來也認真回答，假如秦昊能透過聊天喜歡上一個女生，對她而言是最大的貶義，「我貶低我自己了你知道嗎，我會賺錢，會照顧父母，照顧孩子，你懂我意思嗎。」話還沒說完，秦昊看伊能靜突然較真起來，馬上抓住她的手說，「老婆我懂了，我再也不跟她們聊了。」瞬間把氣氛拉回來，伊能靜也從自己的小劇場中回到現實，互動相當可愛。