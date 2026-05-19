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▲王心凌過去的緋聞男友藍蔚文（右），曾在2021年悄悄現身演唱會。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

▲王心凌前男友藍蔚文的公司名稱「新羚能源科技」，與王心凌本名相似。（圖／翻攝自台灣公司網）

▲王心凌（右）、吳克群（左）多年來緋聞不斷，近日男方被拍到去女方住處，經紀公司沒有直接否認緋聞。（圖／吳克群台灣後援會臉書）

「甜心教主」 王心凌 與科技新貴藍蔚文2023年結束7年戀情後，雙方始終低調未再多談感情。不過近日隨著王心凌被拍到與 吳克群 互動頻繁，疑似再爆新戀情，另一頭的前男友藍蔚文也意外掀起討論。原因是他近年成立的新公司名稱「新羚能源科技」，發音被網友認為與「心凌」極為相似，引發外界聯想。根據《CTWANT》報導，王心凌與藍蔚文2017年透過朋友介紹認識，當時男方積極追求，最後成功打動女方芳心，兩人交往期間雖然相當低調，但仍多次被拍到約會畫面，《鏡週刊》過去也曾直擊兩人甜蜜同框，因此一度被外界視為相當穩定的一對，不過多年來男方感情與家庭因素傳聞始終不斷，讓這段戀情持續受到關注。據傳，王心凌最終選擇分手的原因，與藍蔚文和其他女性互動過於曖昧有關，消息指出王心凌無法再接受類似情況反覆發生，因此選擇親手結束這段長達7年的戀情，雖然男方之後曾試圖挽回，但最終仍未成功。王心凌2023年出席活動時，也曾以「感情生活無糖，工作全糖」回應感情狀態，高EQ發言當時掀起熱烈討論。而最讓網友熱議的，則是藍蔚文公司名稱的變化，他近年淡出原本創立的「京奇能源」後陸續將公司更名，2024年最終改為「新羚能源科技」，由於「新羚」與「心凌」讀音相當接近，加上更名時間點正好落在分手後，因此不少網友猜測，是否仍對王心凌念念不忘，也讓相關話題迅速在網路延燒。另一方面，王心凌近期則再度與吳克群爆出緋聞，兩人去年就曾多次被拍到同框現身機場，甚至傳出飛機上互動親密，今年初又被目擊參加聚會後共乘計程車返回女方住處，讓「復合」傳聞再次浮上檯面，不過對於雙方關係，經紀公司始終未正面回應，也讓外界更加好奇兩人真實互動。