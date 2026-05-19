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▲賴慧如分享帶全家旅行的美照，其中一張穿深V泳裝的辣照引發關注。（圖／翻攝自賴慧如 Huiru Lai FB）

29歲女星賴慧如跟老公劉家銘在2023年結婚後，一起養育雙方在前段婚姻的女兒，升級為一家四口。而近日賴慧如在社群分享帶全家人去澳門、香港旅行的照片，其中在水上樂園玩時，賴慧如還換上超辣泳裝，深V挖空的設計直接秀出好身材，讓粉絲看到都驚訝直呼：「辣媽太犯規了吧。」賴慧如在17日先分享一系列於澳門拍下的照片，透露帶全家一起到澳門，為兩名女兒一起過生日，並到女兒們最愛的水上樂園玩。賴慧如不僅曬出全家福照、跟老公劉家銘的放閃照，其中一張還是自己穿著泳裝的自拍美照，只見她的泳裝設計是整個深V挖空，超狂事業線與纖細腰線全被看光，直接辣翻大批粉絲。賴慧如的火辣身材，也讓粉絲紛紛留言大讚：「這身材也太好了吧」、「真的是辣媽，超犯規」、「這件泳裝太兇了，我不敢直視。」而性感完後，賴慧如也恢復童心，帶著家人們到香港迪士尼，還特地為家人訂作團服，每件都印上了自己的英文名字，一家人好感情讓大家都超羨慕。賴慧如在2016年與大16歲導演高琮凱結婚，並在隔年誕下一女，但之後因聚少離多，兩人在2021年證實離婚。而賴慧如現任老公劉家銘，則曾與國標女神林嘉莉（林雅醇）有過一段婚姻，並育有一女，但雙方於2021年離婚。賴慧如與劉家銘因熱愛國標舞越走越近後，於2023年登記結婚、2025年補辦婚宴，共同扶養雙方的女兒。