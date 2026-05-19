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由IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》最近因為歷史考據爭議引發大眾怒火，逼得兩位主角大動作發文致歉。事實上，戲劇作品踩雷翻車已經不是第一次，在2021年時，耗資高達320億韓元（約8億台幣）製作的古裝大戲《朝鮮驅魔師》，在開播後因為劇中充斥大量的中國食物與服裝風格，被韓國網友指控涉及嚴重歪曲韓國歷史、文化挪用，揚言抵制還告上青瓦台請願，最終只播出2集就遭到全面停播下架，主演張東潤道歉後甚至沉寂了一年！《朝鮮驅魔師》在2021年3月首播，第1集劇情中，赫然出現朝鮮王朝的王子在邊境接待西方神父的畫面，然而宴席上擺放的卻是中國傳統食物皮蛋、月餅和包子，身後的建築裝潢與配樂也充滿濃厚的中國風。由於當時韓、中兩國網友正因為泡菜和韓服的起源鬧得關係相當緊張。大批憤怒的韓國觀眾痛批編劇與製作團隊為了迎合外部資本而不惜出賣國家歷史，甚至質疑根本協助外國進行文化侵略。首播隔天，韓國民眾隨即展開抗議和抵制行動。大批網友湧入青瓦台國民請願板聯署要求停播，短短1天之內就聚集超過20萬人響應，同時，觀眾也向廣播通信審議委員會遞交了數萬封投訴信。網友還發起「廣告商拒買運動」，將所有在節目中投放廣告、贊助的企業名單詳細列出，並打爆各大企業的客服電話抗議，廠商因為顧及品牌形象紛紛宣布撤資，讓節目直接失去資金命脈。最終電視台在3月26日、距離首播僅僅過了4天後，正式發表聲明致歉，承認在敏感時期未能做好歷史考據，並決定徹底停播。花了320億韓元、原本計畫拍攝16集的大製作，最後播出到第2集就夭折，不僅未播出的部分永久封存，已經播出的內容也從所有影音平台與海外串流媒體徹底下架。主演演員們同樣沒有躲過輿論，包含男主角張東潤在內的所有主要演員，在當時都陸續在社群平台上發表長篇的手寫信，向大眾公開道歉，坦承自己作為公眾人物缺乏歷史意識、在挑選劇本時不夠謹慎。張東潤之後沉寂了將近1年的時間，直到後來調整策略，轉戰低調的獨立電影磨練演技，才逐漸讓網友和觀眾淡忘《朝鮮驅魔師》黑歷史。