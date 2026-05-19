我是廣告 請繼續往下閱讀

高齡81歲的北港朝天宮前董事長、前立委曾蔡美佐，上周遭到蔡咏鍀之子蔡晉材帶頭圍毆。由於蔡晉材為民眾黨立委蔡春綢的姪子，時代力量近日指控蔡春綢背後的黑金家族在地方囂張多年，魚肉鄉民，連警方都淪為幫手，並質疑過去把「反黑金」掛在嘴邊的民眾黨跟黨主席黃國昌，面對黨內立委背後的黑金家族竟全面噤聲，選擇性包庇。對此，蔡春綢今（19）日回應表示，「我有黑金嗎？我黑了什麼？」明天是賴清德就任總統2週年，民眾黨立院黨團在520前夕舉行「四大支柱？四大皆空！」記者會，細數賴政府任內跳票政績，民眾黨立委除陳昭姿因公務出國外，其他7位立委都出席。媒體詢問時力指控家族涉黑，時力還指控蔡春綢的服務處跟弟弟蔡咏鍀是共用同一個地址，他的服務處跟他弟弟同用，那個服務處已經在那邊做已經十幾年了，她們家族都一直在做地方服務，從她弟弟開始做民代，到朝天宮一直到議員，然後她進了國會，她們都是在做地方服務。蔡春綢說，這次事件已經走入司法，「我也譴責暴力，但是我們來看一件事情不能斷章取義」，要從源頭到尾，目前大概應該司法在這個部分已經有澄清了，如果是冤枉，如果不是這一回事的話，社會大眾應該跟她們家族怎麼樣的一個回饋呢？「尤其是我，我是一張白紙，讓時代力量講到不是，請問讓你們解釋我有黑金嗎？我黑了什麼？ 」媒體追問姪子打人已經被羈押，覺得他有沒有犯錯？ 蔡春綢回應說，把它稍微恢復一下，源頭就是搶轎，搶轎之後就發生衝突，在畫面裡面都沒有看到她侄子打人，「我現在可以檢視在那個畫面裡面有看到我姪子嗎？沒有喔」，有人就說他教唆的證據在哪裡？目前已經還原整個案情的一個始末，現在也已經應該是結案了吧？蔡春綢強調，「我侄子沒有打人啦，影片裡面都清清楚楚，欲加之罪，何患無辭，我覺得我們家族經得起檢驗。 」