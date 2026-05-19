我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丹尼爾雷德克里夫（如圖）靠著主演《哈利波特》系列電影，成為英國億萬富豪之一，但身價比起原作者JK羅琳，還是差了非常多。（圖／美聯社／達志影像）

▲JK羅琳（右二）曾經把主演《哈利波特》電影系列的丹尼爾雷德克里夫（左一）、魯伯葛林特（左二）與艾瑪華森（右一）都視為子弟兵，但他們都公開發表反駁她對跨性別族群的意見，外界戲稱是《哈利波特》內訌。（圖／美聯社／達志影像）

▲葛蕾絲考克蘭演完《哈利波特》影集的首季就宣告退出，金妮衛斯理一角要再找人來接手。（圖／翻攝自 IG@graciebellecochrane）

英國最新統計的富豪身家排行榜公開，《哈利波特》系列原創人JK羅琳的財產達9.75億英鎊（約合台幣413.79億），不但是她所居住的蘇格蘭地區排名第8的大富豪，也是主演電影片集的男主角丹尼爾雷德克里夫財產的9倍多，讓人幾乎不敢相信，一個曾經罹患憂鬱症、靠領失業救濟金養小孩的單親媽媽，竟能成為舉世知名的富豪之一。JK羅琳在創作《哈利波特》之前，曾是需靠救濟金來養小孩的單親媽媽，一度患憂鬱症差點想不開，直到《哈利波特》小說造成全球轟動、改編為電影後更在世界各地狂賣，才讓她成了身價傲人的女富豪。她今年財產估計為9.75億英鎊，比去年還略有成長，把所有演出《哈利波特》電影的演員都比下去，連收入最高的丹尼爾雷德克里夫都不到她的1/9（1.03億英鎊，約合台幣43.7億）。近年來JK羅琳對於跨性別族群態度上很堅持，認為跨性別女性和生理女性就是不同，《哈利波特》電影版眾要角接連公開反駁，有如「隔空交火」，被稱爲《哈利波特》內訌，羅琳不滿當初被她視為子弟兵的演員們，長大之後和她唱反調，也有書迷認為演員不知飲水思源，但在爭執之外，光比收入羅琳才是毫無疑問的最大贏家，就算爭議再大，對她的財產增長並沒有影響。透過《哈利波特》小說、電影持續銷售或上架播放，羅琳就能持續有版稅進帳，HBO即將推出《哈利波特》影集版，讓羅琳很快就要再有大筆收入。其實她也是英國著名的慈善家，曾經捐出款項超過1.6億美元（約合台幣50.62億），讓外界對於她變得很難評價，雖然不完全認同她在跨性別者權益上的看法，又不得不佩服她對於慈善事業的熱情。有網友推論羅琳對於《哈利波特》電影版演員們公開表態不支持她很心寒，才更努力配合《哈利波特》影集版的製作，似有意以新的演員組合取代那些「忘恩負義的背骨仔」，可是《哈利波特》影集版還未播出，扮演榮恩妹妹金妮的葛蕾絲考克蘭已經宣告退出，第2季需要再找別人來接手。金妮這角色在首季中戲分不多，第2季《消失的密室》卻是關鍵、不可或缺，越到整個系列的後半段，金妮的重要性越來越增加。葛蕾絲和家人聲明中宣稱：「由於無法預期的因素，經過艱難的考量，決定於HBO『哈利波特』影集首季後辭演金妮衛斯理一角。能成為『哈利波特』世界的一部分，是一段非常美好的歷程，也非常感謝選角導演以及整個製作團隊，帶來如此難忘的體驗。」