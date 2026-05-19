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IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》，因為劇中的服飾、禮法等問題，引發文化主權與矮化國格的爭議，導致男女主角雙雙出面發表公開聲明。不過有網友指出，《21世紀大君夫人》的歷史設定其實從劇名就已經顯露。劇組將故事背景設定為現代的虛構君主制國家，並在劇名中使用了「大君」稱謂，就可以看出打從一開始的體制設定就是「王室」而非「皇室」，從最根本的歷史背景選擇上，就踩到了觀眾的地雷。想搞懂「大君」背後的意涵，就要從韓國歷史的政治位階解釋起。朝鮮王朝在明朝和清朝時期，在「事大主義」的國際體制下屬於諸侯國，也就是我們俗稱的藩屬國。當時，朝鮮的最高統治者只能稱「國王」而不能稱「皇帝」，所有王室成員的稱謂也都必須比中原王朝降低一階。例如中原皇帝的兒子可以稱「皇子」或「親王」，但朝鮮國王與王妃所生的嫡子，就要降格稱為「大君」。因此，當選擇《21世紀大君夫人》作為劇名，而不是象徵獨立主權帝國的《21世紀親王妃》時，就已經清晰透露出背後的歷史背景。除了劇名之外，《21世紀大君夫人》的台詞稱謂也徹底貫徹了諸侯藩屬國的體制設定。例如劇中角色稱呼小國王為「殿下」而非皇帝專用的「陛下」；孔升妍飾演的娘娘是「大妃」而非皇室位階的「太后」。但韓國歷史上並不是沒有過對等的皇室稱謂。1897年，面對日本步步進逼的外部危機，高宗李熙為了向國際宣告國家獨立並擺脫長年的藩屬體制，正式改國號為「大韓帝國」，高宗本人也登基成為皇帝。隨著國家升格為獨立帝國，原本諸侯國時期的「大君」、「殿下」和「大妃」等稱呼全部遭到廢除，一律升格改稱為「親王」、「陛下」與「太后」。像是2006年的韓劇《宮野蠻王妃》，同樣是架空的假想現代宮廷劇，使用的就是皇室設定，朱智勛是皇太子、尹恩惠是太子妃。而《21世紀大君夫人》從劇名、稱謂上來看，劇組打從一開始就不是沿用大韓帝國的皇室背景，而是選擇了王室體制。不過，也有部分理性的觀眾找到MBC電視台官方發布的編年史設定，指出劇中架空世界觀本就是李氏朝鮮的直接延續。劇中的國家時空，並未經歷過日本侵略戰爭，連景福宮都完好無損，少了歷史上的殖民侵略，王室自然就沒有那段被迫稱帝、改制為大韓帝國的短暫契機，而是直接從李氏王朝和平走向現代民主制度，權力也早已移交內閣，王室純粹是象徵性的虛位吉祥物。在這樣的設定下，明清體制早已走入歷史百年，現實中基本上不會有人認為現代的韓國是其他國家的附屬。然而從藩屬國走向獨立、再走向亡國的歷史，在韓國大眾心中別具意義。在一部強調現代主權的架空劇中，王室的衣冠、稱謂卻直接退回過去俯首稱臣的諸侯時期，觀眾在情感上難以接受也是情有可原。