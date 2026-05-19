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醫美診所監視器偷拍風波燒向百貨公司！台中市一名女性消費者指控，閨蜜昨天在台中LaLaport購物中心4樓試穿運動內衣時，懷疑更衣室外監視器鏡頭能拍到內部全身鏡的折射，店家一再保證沒有，卻遲遲不願提供畫面，她們只好依服務台的建議報警，卻「看到最無法接受的畫面，什麼都拍到了！」日本三井不動產表示，將全面啟動旗下台灣3家Outlet、2家購物中心的稽查。這名消費者表示，她昨天和閨蜜到台中LaLaport購物中心逛街血拼，閨蜜在北館試穿運動型內衣，結帳後向她說，更衣室外鏡頭好像能拍到換衣服的畫面，她立即進行確認，發現更衣室內全身鏡的反射，能被監視器拍到，遂向專櫃要求查看監視畫面。專櫃人員一開始再三擔保，表示以前有顧客反映、也做過確認，的確不會拍到，之後的2小時內，店長給了2次影片，但都不是閨蜜換衣時間的畫面。兩人最後向購物中心服務台求助，服務台建議她們報警，專櫃才把完整的影片送到警局，由女警陪同檢視，沒想到「一打開就看到最無法接受的畫面，什麼都拍到了！」目前已進入司法程序。台中市警局第三分局表示，昨天接獲報案後，檢視監視器畫面，另通知店長、監視器廠商到案說明，依《妨害秘密罪》及《妨害性隱私及不實性影像罪》等，函送台中地檢署偵辦。日本三井不動產表示，該監視器是廠商所裝設，集團將立即全面啟動台灣3家Outlet、2家LaLaport購物中心的稽查行動，由樓管、廠商共同查看所有監視器位置和角度，若有不妥將立即改善。