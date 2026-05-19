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▲被問到狄鶯（左）的心情？孫鵬透露她情緒低落，所以去朋友家住幾天，暫時不會回家。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐（現名孫健豪）近幾年爭議不斷，近日因自製「火箭槍」涉犯槍砲、放火未遂等5罪遭聲押禁見。身為媽媽的狄鶯心情不佳，昨日一度失聯，最後在海邊被找到，在警方陪同下回到派出所。對此，昨日孫鵬出面受訪，狀態看起來有些憔悴，對於兒子被抓，他無奈表示孩子也大了，「當然不希望這樣的事情發生，既然發生了他就自己好好面對。」根據《三立新聞網》報導，孫鵬昨日一見到媒體先是雙手合十，表示「大家辛苦了」，被問到兒子被羈押一事，他表示接下來就坦然面對、配合調查。孫鵬坦言自己看到影片後也十分驚訝，因先前早就提醒過兒子跟經紀人，不要再拍這麼聳動的內容，這是很危險的，沒想到孫安佐還是惹上風波。孫安佐被抓了之後，身為媽媽的狄鶯也相當崩潰，她在事情發生前曾在直播中表示，如果兒子被抓她也不想活了，情緒十分激動。昨日狄鶯一度傳出失聯，後來有民眾在海邊看到她，狄鶯也在警察的陪同下回到了派出所，並且由家人到場把人帶回家。被問到狄鶯的心情？孫鵬則透露她情緒低落，所以去朋友家住幾天，暫時不會回家。不過，孫鵬也強調狄鶯現在心情很平靜，並再次感謝外界的關心。回顧整起事件經過，孫安佐在社群高調展示自己發明的「神級火箭槍」，雖然影片中他強調全程都有做好安全措施，但一句「以防萬一要把一些老鼠清掉時剛剛好」，仍引發警方關注，被拘提調查。偵訊後，孫安佐因涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，被法院依恐嚇公眾等多項罪名裁定收押禁見兩個月，最快要到7月中才可能恢復探視。兒子再度惹上麻煩，狄鶯日前開直播時情緒崩潰，數度哽咽喊出「都是我的錯」，不斷強調兒子是好孩子，並反問外界「他到底傷害了誰？」