韓國靈魂歌姬Lee Hi 李遐怡今年動作頻頻，宣布8月20日（週四）來台在LEGACY TERA開唱，票價分為A區站席VIP 5280元、B區站席2880元、愛心票1500元，2026年5月18日（週一）18:00在KKTIX開賣，驚喜的是，Rolldice、Bizzy將負責暖場，DOK2擔任表演嘉賓，更多演唱會資訊可至OFF TIME粉絲專頁查詢。
📌 Lee Hi李遐怡台北演唱會資訊：
暖場嘉賓：Rolldice、Bizzy、DOK2
活動日期：2026年8月20日（四）19:30暖場演出、19:45正式表演
活動地點：LEGACY TERA
活動票價：A區站席VIP 5280、B區站席2880、愛心票1500
售票時間：2026年5月18日（一）18:00
售票平台：KKTIX
售票網址：https://offtimemusic.kktix.cc/events/leehi2026
▲A區站席VIP粉絲福利1元加購
加購資格：限購買A區站席VIP，且未申請退票之有效門票者
加購&進行方式：將於演出當天付款和進行特典活動（無需事前線上另行加購）
粉絲福利內容：1:1 合照、VIP紀念票卡與掛繩、優先入場、優先週邊購買
Lee Hi介紹 曾是YG娛樂最狂女歌手
Lee Hi從選秀節目《K-POP STAR》亞軍出身，後來加入YG娛樂成為BIGBANG、2NE1師妹，16歲以〈1,2,3,4〉正式出道，該曲不僅登上Billboard K-pop Hot 100冠軍，更讓她成為首位以出道曲奪冠的女新人。她的音樂多年來陪伴無數樂迷走過低潮，〈BREATHE〉、〈HOLO〉、〈ONLY〉等作品皆廣受喜愛，其中〈ONLY〉於各大串流平台累積破億播放，在YouTube更突破4億點擊，〈BREATHE〉亦創下超過2億播放成績，成為亞洲聽眾心中極具療癒力量的代表女聲。
Lee Hi在2019年離開YG娛樂，原先清空所有社群動態，今年動作頻頻，無預警宣布創立個人音樂廠牌808 Hi Recordings，並於3月28日推出全新單曲〈You & Me〉，時隔一年強勢回歸；於5月5日推出全新雙單曲《2 EASY 2 BE HON2ST》，收錄〈HON2ST〉與〈2 EASY〉，正式展開808 Hi Recordings成立後的全新音樂篇章。
該廠牌808 Hi Recordings是由Lee Hi與韓國饒舌代表人物DOK2共同創立，名稱結合DOK2具代表性的「808」與Lee Hi的「Hi」，以Hip-hop與R&B為核心，象徵兩位音樂人在創作、製作與演出規劃上的全新合作關係。
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暖場嘉賓：Rolldice、Bizzy、DOK2
活動日期：2026年8月20日（四）19:30暖場演出、19:45正式表演
活動地點：LEGACY TERA
活動票價：A區站席VIP 5280、B區站席2880、愛心票1500
售票時間：2026年5月18日（一）18:00
售票平台：KKTIX
售票網址：https://offtimemusic.kktix.cc/events/leehi2026
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加購資格：限購買A區站席VIP，且未申請退票之有效門票者
加購&進行方式：將於演出當天付款和進行特典活動（無需事前線上另行加購）
粉絲福利內容：1:1 合照、VIP紀念票卡與掛繩、優先入場、優先週邊購買
Lee Hi介紹 曾是YG娛樂最狂女歌手
Lee Hi從選秀節目《K-POP STAR》亞軍出身，後來加入YG娛樂成為BIGBANG、2NE1師妹，16歲以〈1,2,3,4〉正式出道，該曲不僅登上Billboard K-pop Hot 100冠軍，更讓她成為首位以出道曲奪冠的女新人。她的音樂多年來陪伴無數樂迷走過低潮，〈BREATHE〉、〈HOLO〉、〈ONLY〉等作品皆廣受喜愛，其中〈ONLY〉於各大串流平台累積破億播放，在YouTube更突破4億點擊，〈BREATHE〉亦創下超過2億播放成績，成為亞洲聽眾心中極具療癒力量的代表女聲。
Lee Hi在2019年離開YG娛樂，原先清空所有社群動態，今年動作頻頻，無預警宣布創立個人音樂廠牌808 Hi Recordings，並於3月28日推出全新單曲〈You & Me〉，時隔一年強勢回歸；於5月5日推出全新雙單曲《2 EASY 2 BE HON2ST》，收錄〈HON2ST〉與〈2 EASY〉，正式展開808 Hi Recordings成立後的全新音樂篇章。
該廠牌808 Hi Recordings是由Lee Hi與韓國饒舌代表人物DOK2共同創立，名稱結合DOK2具代表性的「808」與Lee Hi的「Hi」，以Hip-hop與R&B為核心，象徵兩位音樂人在創作、製作與演出規劃上的全新合作關係。