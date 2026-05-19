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藝人孫安佐近日因自製噴火槍風波遭法院裁定羈押禁見，再度成為全台焦點。無獨有偶，大打親情牌、時常因情緒失控登上版面的汪小菲，也長年是話題人物。對此，作家趙曉慧在社群平台發表深度解析，直言這兩位大眾眼中的暴走巨嬰，背後其實都有一個共同點，擁有一位強勢且表演型人格的母親。趙曉慧指出，表演型人格的核心特質是渴望成為焦點、情緒誇張且善變。她們習慣用戲劇化的手段索取外界的關注與認同。從小在這種家庭裡成長，母親的感受永遠排第一。兒子被迫學會察言觀色，隨時準備去安撫、收拾母親的情緒攤子。被迫的早熟讓人心疼，更讓兒子內化了「我的情緒不重要」的潛意識。當一個成年男性的自主權被剝奪到極致，為了證明自己「還活著、不是母親的提線木偶」，他們唯一能反抗窒息式掌控的方式，往往就是透過大眾眼中的暴走，例如：汪小菲砸店、孫安佐玩軍火。趙曉慧表示，張蘭與狄鶯這兩位強勢母親，習慣把兒子當成自己人生舞台上的最佳男配角或是勳章，其高調行徑在兩岸如出一轍。以大S前夫汪小菲的母親張蘭為例，她可以在直播間一邊賣酸辣粉，一邊把兒子的隱私、婚姻、甚至家醜當成流量密碼，直接把兒子的痛苦戲劇化與商品化。而孫安佐的母親狄鶯，則是從兒子小時候就高調帶他上節目，鉅細靡遺地向大眾分享：「每天盯他吃幾個小時飯」、「幾歲還跟媽媽睡」等諸多掌控的細節。「溫和的理性在母親面前根本沒有用。」 趙曉慧解釋，張蘭與狄鶯在面對大眾質疑或危機時，慣用的手段就是「高分貝、戲劇化、情緒飽滿、千錯萬錯都是別人的錯」。兒子在這樣的潛移默化中，長大後不是不知道怎麼用理性的邏輯去跟世界對話，而是因為在他們的成長經驗裡，溫和的理性根本無法應對母親的表演。社會對成年男性期許必須獨立成熟，但這兩位母親不論兒子幾歲、鬧出什麼風波，永遠在第一時間衝出來當護航的家長、發表長篇大論。趙曉慧表示：「這種『永遠長不大、永遠被母親代言』的狀態，會讓他們在成年男性的世界裡，感到極度的羞恥與挫折。」 這股無處向母親發洩的怨氣，最終只能轉化為對外、對社會、對身邊伴侶的莫名暴怒。對於如何擺脫強勢母親的掌控，趙曉慧給出的解方很簡單，就三個字：「做自己。」趙曉慧表示：「孫安佐畢竟還年輕，還有機會找回自己。祝福！」