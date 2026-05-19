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韓劇《21世紀大君夫人》近期因為歷史考察問題，導致男女主角IU、邊佑錫在劇終後出面發表公開道歉聲明。只要是牽涉到歷史敏感神經，總是難免會引發爭議，像是2021年丁海寅、Jisoo主演的《雪降花》，因為涉嫌扭曲歷史、美化北韓間諜，而引發35萬人請願停播。同樣面臨了驚人的輿論炮火，但劇組、主角的應對態度相當強硬，Jisoo和丁海寅都沒有道歉過。當時由韓國JTBC電視台製播、海外串流平台 Disney+同天跟播的《雪降花》，劇情將丁海寅飾演的男主角設定為潛伏的北韓間諜，卻在逃亡時被女主角Jisoo誤當成民主運動學生救起。由於過去韓國獨裁政府時期，曾有過將民主學生誣陷為間諜、並加以殘殺的暴行，因此劇組的設定，可能會讓人誤會「當年真的可能有間諜在其中」，被大眾痛批是在為進行歷史洗白。此外，劇中對當年迫害無辜百姓的「國家安全企劃部」特工進行美化描寫，更是徹底引爆民眾憤怒值、揚言要抵制，還向青瓦台請願要求停播。對此，韓國本土的廣告商與贊助商紛紛嚇得採取緊急切割、集體撤資，試圖劃清界線。然而，電視台和劇組團隊卻拒絕妥協、堅持不停播，甚至祭出「提前播出」手段，打破原本一週播兩集的常規，在短短兩週內趕進度播完五集，聲稱希望透過提早曝光後續劇情，向大眾證明劇情是在諷刺當時的政治權謀，企圖以此消除美化間諜的誤會。然而，韓國觀眾在看完強行播出的集數後，認為劇組只是在玩弄文字遊戲，將神聖的民主化時代簡化為政治分贓的權謀劇。但因為有Jisoo身為頂級女團BLACKPINK成員的強大國際號召力，其他國家的觀眾因為不熟悉這段歷史，只是完全被高顏值的揪心戀愛線吸引。來自海外粉絲的流量加上國際版權資金，成功讓劇組徹底頂住韓國廣告商撤資的壓力，硬是撐完了16集。然而，兩位主角在韓國依然挨了不少罵聲。尤其男主角丁海寅被挖出，在開播前說過：「歷史我是透過劇本學的」引爆怒火，讓大眾批評缺乏歷史常識。不過對於各方的質疑和譴責，Jisoo、丁海寅兩位主角從頭到尾都採取不回應、不低頭的冷處理態度，自始至終沒有發表過任何一句公開道歉聲明。