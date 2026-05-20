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▲李素敏在去年來台，加入職籃P. LEAGUE+新軍「洋基工程籃球隊」啦啦隊「洋基女孩」。（圖／翻攝自李素敏IG@_s._.s_0）

韓國人氣投票平台《StarTrend》，近日公開了5月第2週啦啦隊部門的投票結果，冠軍由替韓職起亞虎與台灣職籃洋基工程應援的李素敏蟬聯，以超過412萬票的驚人票數，打敗李多慧、李珠珢等勁敵，穩坐冠軍寶座，引發外界熱議。《NOWNEWS今日新聞》也為大家介紹這位啦啦隊人氣王，20歲的她竟還美到被粉絲譽為「顏值暴徒」。李素敏在2005年出生於京畿道高陽市，現就讀韓國名校檀國大學公演電影學部主修演技。有著165公分的高挑身材與亮眼外貌的她，在2024年加入韓國經紀公司Apex後，同年冬季陸續加盟男籃安養正官庄赤紅火箭、水原韓國電力公司男子排球、水原現代建設女子排球等隊啦啦隊，並於隔年3月，正式加入韓國職棒起亞虎（KIA Tigers）啦啦隊。李素敏在加入啦啦隊1年左右，就憑藉著精緻美貌與好身材，在19歲的年紀，於韓國《dctrend論壇》所主辦的2025年6月9日至15日韓國啦啦隊人氣票選中，以些微差距擊敗前輩李珠珢，強勢登上冠軍寶座，讓粉絲大讚她是真正的黑馬新星，還將她譽為「顏值暴徒」。同年10月，李素敏正式登台，與睦那京一起加入台灣職籃P. LEAGUE+新軍「洋基工程籃球隊」的啦啦隊「洋基女孩（Young Key Girls）」，開啟台韓雙棲的應援模式。在兩地都有高人氣的她，不僅在今年首度挑戰台灣跨國外景節目《Fighting時間시간》，素顏穿青蛙裝撈蛤蜊，還受邀擔任「西門地下市」改造成潮流聚落的一日部長，真實又極具親和力的模樣，再度為她擄獲大批粉絲。而近日，李素敏的人氣又更上一層樓，在韓國人氣投票平台《StarTrend》的5月第2週啦啦隊部門投票結果中，以超過412萬票的驚人票數成功蟬聯冠軍，成為本週唯一突破400萬票門檻的啦啦隊成員，不僅跟第二名的權喜原相差一百多萬票，更是力壓高人氣前輩李多慧與李珠珢，讓外界更加期待她日後的表現。