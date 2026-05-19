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▲昨日是老高與小茉開台8週年，原本固定會開直播跟觀眾聊天的固定行程，無預警宣布取消。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

百萬YouTube頻道「老高與小茉」昨（18）日迎來開台8週年，不過過去幾乎年年舉辦的518直播，今年卻突然宣布取消，老高也在公告中坦言：「家裡有一些事情需要處理！」因此今年不會舉辦週年直播與相關活動，消息曝光後立刻引發大批粉絲擔憂，甚至有人直呼：「真的很不尋常。」老高在YouTube發文表示，過去每年5月18日都會透過直播或小型活動與觀眾互動，感謝粉絲長年支持。不過今年因家中狀況需要優先處理，因此只能取消所有518安排，也特地向等待活動的觀眾道歉。他感性表示，頻道能走到第8年，非常珍貴，而觀眾一路以來的陪伴，對他們而言才是最重要的紀念。事實上，老高與小茉近期就不斷被外界討論，除了先前遭瘋傳離婚、逃稅被拘留等傳聞之外，近期頻道影片風格也被部分網友認為「AI感變重」，尤其近來影片多以老高單獨說書為主，小茉鮮少露面，即便近期有在影片中獻聲，也讓部分觀眾覺得語氣與過去不同，再度掀起陰謀論。消息曝光後，不少資深粉絲紛紛湧入Threads留言，認為老高近況「怪怪的」，有人表示：「他每年都一定直播，這次突然停辦真的很少見。」甚至開始延伸各種猜測，包括帳號是否交給AI操作、本人是否遭遇重大變故等，還有網友開玩笑表示：「最近連外星人影片都沒更新，事情一定不單純。」不過也有不少粉絲認為，外界不該過度腦補與消費，有人指出老高與小茉長年高強度更新內容，可能只是單純身心疲憊，加上家中真的有事情需要處理，希望大家能給予空間。也有粉絲暖心留言，希望夫妻倆一切平安，「不管發生什麼，健康最重要。」老高去年10月無預警宣布停更頻道，並親自揭露原因，坦言因為愛犬「力氣」確診淋巴癌，因此夫妻兩人將把時間通通拿來陪伴這位「家人」。老高補充力氣目前正積極接受治療，夫妻倆也與醫生保持緊密溝通，只希望力氣能「不痛不怕、被愛包圍」。由於老高與小茉一同宣布將專心守護這個，老高也表示：「謝謝你們這些年對力氣的愛，也感謝每一次在留言裡對它的呼喚與關心。請給我們一點時間與空間，專心陪它走好每一步。」