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▲馬幼興期盼戲能演好，身體也能夠更健康。（圖／馬幼興提供）

56歲男星馬幼興演過許多八點檔，包括早期的《意難忘》、《家和萬事興》等，許久未在八點檔中出現的他，自爆有次飯後坐在沙發上休息，胸口突然劇痛且持續一小時，「心臟像被抓住的感覺，我當場大叫！那一刻真的會怕。」就醫後被醫生告誡，如果不積極追蹤治療，會有中風甚至猝死的風險，他這才積極健檢，現在生活過得養生又自律。馬幼興回憶，年輕時因為有運動習慣，自認身體狀況一直不錯，即便是工作需要應酬，他也對三高問題毫無警覺，不舒服就看醫生拿藥，好了就停掉，戒菸時還很自豪，以為這樣就很健康了。馬幼興說，直到有次他吃飽飯坐在沙發上，胸口突然劇痛且持續一小時之久：「像心臟被整個抓住的感覺，我當場痛到大叫。」最後甚至全身癱軟，遠超過去發作的疼痛程度和時長，讓家人嚇壞，也讓他第一次正視問題的嚴重性。馬幼興有家族高血壓、糖尿病史，卻一直沒有積極追蹤與治療，事發後，醫師警告，若再不改善，恐有中風甚至猝死風險。在多方評估及藝人好友推薦下，馬幼興才開始進行健檢，靠藥物和運動改善健康狀態。如今他也以過來人身分提醒大眾，特別是同樣忙碌、以為自己「還撐得住」的中壯年族群，健康不能等到出現劇烈症狀才重視：「找到適合自己的方式去改善，才是真的對自己負責。」