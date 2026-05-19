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▲武打明星張晉（如圖）去年挺過心臟病危機，老婆蔡少芬今天幫他歡慶52歲生日。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

今（19）日一早，蔡少芬透過微博曬出幫老公張晉歡慶52歲生日的系列照片，兩人相識4年、結婚18年，這是她幫老公過的第24個生日，她深情對老公告白：「親愛的，陪你共渡24年的生日，我真的好感恩！你是我的光！是我的歡樂！」回顧2025年，武打明星張晉曾因血管阻塞近80%突發突發心臟病，情況一度相當危急，所幸在緊急接受支架手術後化險為夷。術後的張晉在老婆的嚴格監督下戒辣，並堅持進行有氧運動調理身體。目前張晉恢復狀況良好，但這場大病也讓全家上下對健康管理不敢掉以輕心。為此，在發文裡，蔡少芬不忘叮囑老公要照顧身體，才可以照顧好全家人，夫妻倆的默契與甜蜜數十年如一日。蔡少芬早年人生坎坷，曾歷經為母還債、情感波折，直到2003年因拍攝電視劇《水月洞天》與張晉相識，兩人隨後交往，並於2008年步入禮堂，從此開啟了逆襲人生，被外界視為被婚姻治癒的完美典範。兩人私下生活超級接地氣，常常搭乘地鐵出遊、還有蔡少芬素顏帶娃排隊買奶茶，都曾被粉絲募集，讓他們受封娛樂圈清流家庭。現在長女身高已直追173公分的蔡少芬，次女更復刻了母親的美貌，還有一個可愛的6歲小兒子。確實如同蔡少芬所說，一家五口成了彼此生命中最耀眼的光。