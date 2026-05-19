第21屆KKBOX風雲榜演唱會將於6月13日在臺北小巨蛋登場，今（19）日搶先曝光三組夢幻共演組合，包括韋禮安與陳華的「破億情歌組合」、李竺芯與葛仲珊的「香上加香」女力聯盟，而郭家瑋也將與大馬創作歌手「DIOR」大穎首次在台灣同台演出。KKBOX風雲榜卡司曝光後，許多粉絲都希望能進場觀賞，演唱會索票活動倒數進行中，5月25日前至台北車站 K 區地下街「風雲榜卡司應援燈箱」拍照打卡，並到官方IG指定貼文下方留言，即可抽雙人門票！
韋禮安、陳華合體共演 預告「在小巨蛋找彩蛋」
本屆KKBOX風雲榜演唱會邀來到韋禮安與陳華合體獻出首次共演，特別預告將結合彼此的金曲帶來嶄新的演出形式，韋禮安賣關子表示希望能和歌迷在現場玩「在小巨蛋找彩蛋」的遊戲。提起對彼此的印象，陳華誇讚對方是值得學習的前輩，更爆料韋禮安「英雄救美」的貼心一面，透露上次活動要錄口播，她才停頓了零點幾秒，對方就直接幫忙把話順接下去，讓陳華直呼：「整個拯救了我！」
同台「台南肖查某」李竺芯 葛仲珊鬆口：會超級瘋狂
另外，李竺芯與葛仲珊也將帶來首次合作，乍看之下兩人音樂及行事風格都不同，因此共演組合未演先轟動，葛仲珊笑說：「我們的反差特質說不定會讓表演長出特別的平衡！」更預告屆時遇上「台南肖查某」，自己可能也會變成「皇后區的肖皇后」，應該會超級瘋狂，敬請期待！
郭家瑋與大穎去年合唱〈過了幾天〉成為新世代霸榜「K歌神曲」，並擠進KKBOX華語年度單曲累積榜前10名，兩人為了風雲榜獻上「攻蛋」初體驗，並將重現合唱金曲。被問到彼此如何跨海討論舞台表演？大穎笑說：「只靠著一通電話做個線上小會議就通通完成！」表示因為先前有一起在馬來西亞表演過這首歌，算是有默契，加上彼此個性都很隨興，所以就到時候風雲榜見。
KKBOX風雲榜索票活動看這 拍照打卡抽門票
KKBOX風雲榜演唱會索票活動倒數進行中，5月25日前至台北車站 K 區地下街「風雲榜卡司應援燈箱」拍照打卡，並到KKBOX官方IG指定貼文下方留言，即可抽雙人門票。
同時 KKBOX 也另推出投稿活動，5月25日前只要在社群公開分享風雲榜卡司歌曲，搭配對偶像的告白訊息以及回填抽獎資料，即可再抽風雲榜演唱會門票，更有機會讓分享內容收錄在活動當天的電子場刊中。
【2026 第 21 屆 KKBOX 風雲榜演唱會】
＊時間地點：2026/6/13（六）晚上 6:00 臺北小巨蛋
＊主持人：黃偉晉
＊演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、東海（DONGHAE）、陳華、艾薇 Ivy、LNGSHOT、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安（WeiBird）
＊台灣直播平台：
電視｜TVBS 歡樂台
網路｜KKBOX Facebook、KKBOX YouTube、中華電信MOD、Hami Video、ETtoday 新聞雲官網 (含新聞雲、星光雲 APP)、ETtoday 星光雲 YouTube、LINE TODAY
＊海外直播平台：
網路｜KKBOX HK／MY／SG Facebook、KKBOX HK YouTube、vibes by 8world Facebook (SG)
廣播 | Mediacorp YES 933 (SG)
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本屆KKBOX風雲榜演唱會邀來到韋禮安與陳華合體獻出首次共演，特別預告將結合彼此的金曲帶來嶄新的演出形式，韋禮安賣關子表示希望能和歌迷在現場玩「在小巨蛋找彩蛋」的遊戲。提起對彼此的印象，陳華誇讚對方是值得學習的前輩，更爆料韋禮安「英雄救美」的貼心一面，透露上次活動要錄口播，她才停頓了零點幾秒，對方就直接幫忙把話順接下去，讓陳華直呼：「整個拯救了我！」
同台「台南肖查某」李竺芯 葛仲珊鬆口：會超級瘋狂
另外，李竺芯與葛仲珊也將帶來首次合作，乍看之下兩人音樂及行事風格都不同，因此共演組合未演先轟動，葛仲珊笑說：「我們的反差特質說不定會讓表演長出特別的平衡！」更預告屆時遇上「台南肖查某」，自己可能也會變成「皇后區的肖皇后」，應該會超級瘋狂，敬請期待！
KKBOX風雲榜索票活動看這 拍照打卡抽門票
KKBOX風雲榜演唱會索票活動倒數進行中，5月25日前至台北車站 K 區地下街「風雲榜卡司應援燈箱」拍照打卡，並到KKBOX官方IG指定貼文下方留言，即可抽雙人門票。
同時 KKBOX 也另推出投稿活動，5月25日前只要在社群公開分享風雲榜卡司歌曲，搭配對偶像的告白訊息以及回填抽獎資料，即可再抽風雲榜演唱會門票，更有機會讓分享內容收錄在活動當天的電子場刊中。
【2026 第 21 屆 KKBOX 風雲榜演唱會】
＊時間地點：2026/6/13（六）晚上 6:00 臺北小巨蛋
＊主持人：黃偉晉
＊演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、東海（DONGHAE）、陳華、艾薇 Ivy、LNGSHOT、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安（WeiBird）
＊台灣直播平台：
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