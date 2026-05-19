韓國藝人金俊秀將以第五張正規專輯《GRAVITY》回歸歌壇，並同步啟動《2026 XIA 6TH ASIA TOUR CONCERT ‘GRAVITY’》亞洲巡迴演唱會，台北站將於6月24日（週三）晚間7點30分在TICC台北國際會議中心登場，票價分為6660元、5680元、4960元、3980元、愛心席3330元，5月23日（六）下午2點在KKTIX開賣。這不僅是金俊秀睽違10年再次來台舉辦個人專場演唱會，也是他時隔約10年再度推出正規專輯後的重要巡演，消息公開讓等待多年的台灣COCONUT（粉絲名）期待不已。
📌金俊秀台北演唱會資訊：
演出日期：2026年6月24日（三）19:30
演出地點：TICC 台北國際會議中心
演出票價：6660元、5680元、4960元、3980元、愛心席3330元（全位席）
售票日期：5月23日（六）14:00
售票平台：KKTIX
售票網址：https://kktix.link/xiagravity2026（頁面建置中）
主辦單位此次也準備豐富福利，凡購票入場的粉絲，皆可得到官方海報及小卡，並有機會獲得彩排觀看、1對1拍立得、簽名拍立得、簽名海報、簽名小卡等福利。想了解更詳細的演唱會及售票相關資訊，可至主辦單位Titans泰坦娛樂官方Instagram及東方傳奇娛樂Facebook查詢。
金俊秀介紹 東方神起前成員、與朴有天、金在中組JYJ
金俊秀曾是天團東方神起的成員，於2003年出道，後來跟朴有天、金在中離開SM娛樂，2010年另組男團JYJ，但朴有天吸毒毀形象，團體已多年未合體發片，金俊秀、金在中各自以SOLO身分闖出一片天。
回顧金俊秀過去10年的演藝路程，除了是韓流代表性歌手之一，更以卓越的演唱實力與舞台魅力，在音樂劇領域築起一線地位，透過《莫扎特》、《德古拉》、《伊莉莎白》、《死亡筆記本》等熱門作品，每一次演出都獲得觀眾高度肯定，更拿下今年《百想藝術大賞》的音樂劇影帝榮耀。
日前金俊秀也驚喜宣布，今年6月將帶著第五張正規專輯《GRAVITY》正式回歸歌壇，也是他繼2016年推出第四張正規專輯《XIGNATURE》後，時隔約10年再次推出正規專輯。專輯名稱《GRAVITY》象徵「重力」與「吸引力」，同時也傳達一種即使經歷不同時間與距離，最終仍會再次回到彼此身邊的深刻情感。這樣的概念不僅呼應金俊秀與粉絲之間長年不變的羈絆，也讓外界更加期待專輯完整內容公開後所帶來的全新音樂世界。
除了新專輯之外，同名的亞巡演唱會《2026 XIA 6TH ASIA TOUR CONCERT ‘GRAVITY’》同樣成為關注焦點。對於台灣粉絲而言，最令人激動的莫過於金俊秀終於再次站上台北舞台，因為距離上一次於台北舉辦個人專場演唱會已相隔10年，這次不僅象徵他再以歌手身分全面回歸，也代表將與台灣歌迷長久等待後的重逢，因此格外具有紀念意義。
我是廣告 請繼續往下閱讀
演出日期：2026年6月24日（三）19:30
演出地點：TICC 台北國際會議中心
演出票價：6660元、5680元、4960元、3980元、愛心席3330元（全位席）
售票日期：5月23日（六）14:00
售票平台：KKTIX
售票網址：https://kktix.link/xiagravity2026（頁面建置中）
主辦單位此次也準備豐富福利，凡購票入場的粉絲，皆可得到官方海報及小卡，並有機會獲得彩排觀看、1對1拍立得、簽名拍立得、簽名海報、簽名小卡等福利。想了解更詳細的演唱會及售票相關資訊，可至主辦單位Titans泰坦娛樂官方Instagram及東方傳奇娛樂Facebook查詢。
金俊秀介紹 東方神起前成員、與朴有天、金在中組JYJ
金俊秀曾是天團東方神起的成員，於2003年出道，後來跟朴有天、金在中離開SM娛樂，2010年另組男團JYJ，但朴有天吸毒毀形象，團體已多年未合體發片，金俊秀、金在中各自以SOLO身分闖出一片天。
回顧金俊秀過去10年的演藝路程，除了是韓流代表性歌手之一，更以卓越的演唱實力與舞台魅力，在音樂劇領域築起一線地位，透過《莫扎特》、《德古拉》、《伊莉莎白》、《死亡筆記本》等熱門作品，每一次演出都獲得觀眾高度肯定，更拿下今年《百想藝術大賞》的音樂劇影帝榮耀。
日前金俊秀也驚喜宣布，今年6月將帶著第五張正規專輯《GRAVITY》正式回歸歌壇，也是他繼2016年推出第四張正規專輯《XIGNATURE》後，時隔約10年再次推出正規專輯。專輯名稱《GRAVITY》象徵「重力」與「吸引力」，同時也傳達一種即使經歷不同時間與距離，最終仍會再次回到彼此身邊的深刻情感。這樣的概念不僅呼應金俊秀與粉絲之間長年不變的羈絆，也讓外界更加期待專輯完整內容公開後所帶來的全新音樂世界。
除了新專輯之外，同名的亞巡演唱會《2026 XIA 6TH ASIA TOUR CONCERT ‘GRAVITY’》同樣成為關注焦點。對於台灣粉絲而言，最令人激動的莫過於金俊秀終於再次站上台北舞台，因為距離上一次於台北舉辦個人專場演唱會已相隔10年，這次不僅象徵他再以歌手身分全面回歸，也代表將與台灣歌迷長久等待後的重逢，因此格外具有紀念意義。